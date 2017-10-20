Валерьян Панфилов: "Я поддерживаю решения главы региона"

Представители общественности обсуждают недавнюю инициативу врио губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, 19 октября в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24" глава региона озвучил важную информацию о мерах социальной поддержки граждан.

Так, Дмитрием Азаровым принято решение о выплатах работающим ветеранам, чья пенсия ниже средней по региону (13500 руб). Кроме того, было озвучено, что число поездок по социальной карте возрастет до 90.

"Я однозначно поддерживаю эти решения", — сказал начальник отдела по работе с ветеранами ПФК "Крылья советов" Валерьян Панфилов. — Если человек пенсионер, это не значит, что он все время сидит дома. У него свои планы и нужды. Что касается выплат ветеранам — это тоже справедливо".