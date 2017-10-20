Геннадий Котельников: "Задача Дмитрием Азаровым поставлена совершенно адекватно"

Депутат Самарской губернской думы, ректор СамГМУ Геннадий Котельников считает верным решение врио губернатора Дмитрия Азарова о пересмотре мер социальной поддержки для пенсионеров.

Напомним, вчера в эфире канала "Россия 24" Дмитрий Азаров озвучил принятые им решения по увеличению количества льготных поездок по социальным картам до 90 (в 2017 году были ограничены до 60), а также по необходимости возврата выплат работающим ветеранам, пенсия которых не превышает 13,5 тыс. рублей.

Геннадий Котельников, комментируя ситуацию с лишением льготных выплат ряда категорий пенсионеров в начале этого года, заметил: "Я много лет работаю в здравоохранении и знаю особенности психологии пожилых людей. Человек заработал эти деньги, и вдруг у него их отбирают. При этом ему не совсем понятно, куда пойдут эти деньги. У нас, в Самарской области, пенсионеров около 1 млн человек, то есть каждый третий. Так что Дмитрия Игоревича я полностью поддерживаю в этом плане. Задача поставлена совершенно адекватно, совершенно справедливо. Многие позиции действительно надо пересмотреть".