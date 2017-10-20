Алла Архипкина: "90 поездок пенсионерам хватит"

Количество поездок по социальной транспортной карте увеличилось до 90. Такое решение в четверг, 19 октября, озвучил глава региона Дмитрий Азаров в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара".

"90 поездок в месяц для пенсионера вполне достаточно", — считает председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Алла Архипкина. — Исключение составляют люди со слабым здоровьем, которым приходится ездить на лечение".

Напомним, что к таким гражданам правительство региона будет применять индивидуальный подход. "Если человек не укладывается в 90 поездок, мы готовы рассматривать персонально каждую ситуацию", — заверил глава региона.

Также было принято решение о поддержке работающих ветеранов труда, чья пенсия — ниже средней по региону (13,5 тыс. рублей). "Мы рады, что Дмитрий Игоревич инициировал совещание по этому вопросу. Мы обязательно примем в нем участие и изложим свою позицию", — сказала Архипкина.