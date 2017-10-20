Алла Архипкина: "90 поездок пенсионерам хватит"

Количество поездок по социальной транспортной карте увеличилось до 90. Такое решение в четверг, 19 октября, озвучил глава региона Дмитрий Азаров в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара".
"90 поездок в месяц для пенсионера вполне достаточно", — считает председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Алла Архипкина. — Исключение составляют люди со слабым здоровьем, которым приходится ездить на лечение".
Напомним, что к таким гражданам правительство региона будет применять индивидуальный подход. "Если человек не укладывается в 90 поездок, мы готовы рассматривать персонально каждую ситуацию", — заверил глава региона.
Также было принято решение о поддержке работающих ветеранов труда, чья пенсия — ниже средней по региону (13,5 тыс. рублей). "Мы рады, что Дмитрий Игоревич инициировал совещание по этому вопросу. Мы обязательно примем в нем участие и изложим свою позицию", — сказала Архипкина.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.