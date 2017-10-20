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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" во втором матче уступил БК "Локомотив-Кубань-2" — 64:70.

КРАСНОДАР. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 октября, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" провел второй матч с БК "Локомотив-Кубань-2".

На этот раз "Самара-2" не позволила хозяевам сходу завладеть инициативой. Ведомые Дмитрием Халдеевым (7 очков на первых трех минутах и еще 4 — в концовке периода), самарцы завершили в свою пользу стартовую десятиминутку 26:22.

А в начале второй разыгрался Филипп Стойко, 7 очков которого не дали разогнавшимся было краснодарцам убежать далеко вперед. И все же сдержать натиск соперника команде не удалось: всего 5 очков за 10 минут на стыке второго-третьего периодов — и "Самара" уже уступает "-11" - 41:52. Пара попаданий Дмитрия Гусенкова принципиально ничего не изменили — к заключительной четверти перевес хозяев составлял все те же 11 очков.

За две минуты до финальной сирены, казалось, все было решено — 56:69 не в пользу самарцев. Анатолий Гузиков и Дмитрий Халдеев еще успели потрепать нервы болельщикам хозяев — 62:69 и играть 56 секунд. Но вот большего южане сделать уже не дали. 64:70 — вторая осечка "Самары-2" в Краснодаре.

Следующие свои матчи "Самара-2" проведет 29 и 30 октября в Саратове против "Автодора-2", сообщает официальный сайт клуба.

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