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Общество

Для шестилетнего мальчика в Самаре собирают средства на трансплантацию костного мозга

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Семья шестилетнего Кирилла Макина всем сокровищам мира предпочла бы единственный подарок - возможность вернуть сыну здоровье.

Кирюша болен с рождения. Его диагноз - хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ), первичный иммунодефицит. Это страшно и смертельно опасно. И нисколько не утешают слова докторов, что это очень редкое генетическое заболевание встречается один на миллион.

Дети с ХГБ умирают от пневмоний, абсцессов печени, сепсиса, грибковых поражений… Сепсис, бронхит, пневмония, абсцесс легкого, пять операций, две из которых - на легком, - все это уже пережил маленький Кирюшин организм. Больниц мальчишка давно не боится - они стали его вторым домом. Постоянные госпитализации - вместо детского сада. А если не в больнице - значит, в четырех стенах родной квартиры. Никаких активных ребячьих игр, веселых компаний - против такого количества чужеродных бактерий не спасет даже бессменная марлевая повязка на лице. Ведь организм Кирюши не сопротивляется различным возбудителям инфекции, поэтому они для него смертельно опасны.

Каждый день на протяжении всей своей маленькой жизни Кирилл, чтобы удержаться в хрупком состоянии ремиссии, принимает высокотоксичные лекарственные препараты.

В швейцарской клинике Киндерспиталь 95% больных с ХГБ полностью излечиваются. Трансплантация донорского костного мозга - вот что возвращает им здоровье. Операции предшествует очень сильная химиотерапия. Есть риск отторжения донорского костного мозга.

Но 95% - эта цифра внушает уверенность в счастливом исходе. В России, к сожалению, она намного меньше. Именно потому родители Кирюши не смогли решиться на сложнейшую операцию в российской больнице.

В швейцарскую клинику Кирюшу готовы взять в любой момент. Тут же начнутся поиски самого подходящего для мальчугана донора. Все это важно сделать как можно быстрее - пока у Кирилла еще есть силенки.

В настоящее время открыт сбор средств на трансплантацию костного мозга.

Реквизиты для перевода.

Документы.

Группа Кирилла в ВК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

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