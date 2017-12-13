Автодилеры могут найти клиентов в Интернете

Настала пора предновогодних скидок. Причем в декабре с выгодой можно купить не только повседневные товары, но и автомобили. Ряд автосалонов уже подготовил предложения, которые позволят сэкономить от 50 до 100 тыс. рублей. А если вы решите одновременно с покупкой продать старый автомобиль, то использование схемы trade-in позволит дополнительно снизит цену еще на 100-200 тысяч.

Чтобы найти покупателей автодилеры могут воспользоваться не только собственными сайтами, но и общедоступными досками интернет-объявлений. К примеру на сайте https://iskovik.ru/ объявления для всех совершенно бесплатны. Для автомобильного бизнеса это уникальный сервис. Ведь у автодилеров, как правило, имеется в наличии значительное количество автомобилей, подчас несколько сотен. "Сейчас, для корректировки цены на досках объявлений, пользователю необходимо заходить на каждую страницу и "руками" менять цену. В то время как на "Исковике" есть групповое редактирование, оно поможет сменить ценовые характеристики быстро, буквально нажатием одной кнопки. И главное, в отличии от конкурентов этот сервис абсолютно бесплатный", — отмечают разработчики "Исковика".

Как найти автомобиль своей мечты Покупка и продажа автомобиля с пробегом дело привычное, мало кто из владельцев пользуется своей машиной десятилетиями. И надо признать, что ломбарды и автоцентры, где еще недавно ежедневно десятками продавали бывшие в употреблении авто, постепенно отходят в прошлое. Сегодня уже большую долю этого рынка занимают интернет-доски объявлений.

Если же автодилер ищет продавцов, готовых участвовать в системе трейд-ин, то здесь "Исковик" также готов прийти на помощь. Для этого необходимо разместить "Желание" о покупке определенных марок автомобилей. И как только соответствующее объявление появится на сайте, об этом поступит SMS-уведомление. Контакты продавца будут тут же доступны, и не надо будет ждать, когда владелец авто решит зайти на ваш официальный сайт и сделает выбор. "Как только необходимые модели появились, менеджер автосалона может позвонить этому человеку и предложить новый автомобиль взамен старого, — рассказывают в "Исковике". — Таким образом будет действовать лидогенерация, и менеджер по тренд-ин может увеличить свои продажи и осчастливить владельцев подержанных автомобилей, ускорив процесс продажи старого авто".

Добавим, что этой же возможностью по размещению желаний может воспользоваться любой автовладелец или человек, только задумывающийся о покупке машины.