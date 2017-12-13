В Тольятти на пенсионерку упала сосулька

Во вторник, 12 декабря, в третьем часу дня в доме по ул. Мира в Центральном районе почувствовала себя плохо 83-летняя женщина, на которую, по предварительным данным, на улице упала сосулька с крыши, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

После случившегося женщина пришла в свою квартиру и для нее была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали ей помощь на месте, после чего она почувствовала себя лучше и от поездки в больницу отказалась.