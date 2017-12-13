В Тольятти на пенсионерку упала сосулька

Во вторник, 12 декабря, в третьем часу дня в доме по ул. Мира в Центральном районе почувствовала себя плохо 83-летняя женщина, на которую, по предварительным данным, на улице упала сосулька с крыши, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
После случившегося женщина пришла в свою квартиру и для нее была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали ей помощь на месте, после чего она почувствовала себя лучше и от поездки в больницу отказалась.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...