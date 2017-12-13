Сызранские спасатели ночью вызволяли из закрытого офиса "забытого" сотрудника

Во вторник, 12 декабря, около полуночи в Аварийно-спасательную службу Сызрани поступил вызов от сотрудника одной из организаций, расположенных на ул. Советской, 4. Мужчина сообщил о том, что никак не может выйти с работы.

Его коллеги, как и положено, ушли вечером домой и закрыли дверь. Как они не заметили его внутри, пока не понятно, но 22-летний молодой человек каким-то образом остался запертым внутри. Пока не ясно, почему он не позвонил коллегам или руководству, чтобы его открыли.

В итоге вскрывать дверь пришлось спасателям, пишет ktv-ray.ru.