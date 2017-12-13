Сызранские спасатели ночью вызволяли из закрытого офиса "забытого" сотрудника

Во вторник, 12 декабря, около полуночи в Аварийно-спасательную службу Сызрани поступил вызов от сотрудника одной из организаций, расположенных на ул. Советской, 4. Мужчина сообщил о том, что никак не может выйти с работы.
Его коллеги, как и положено, ушли вечером домой и закрыли дверь. Как они не заметили его внутри, пока не понятно, но 22-летний молодой человек каким-то образом остался запертым внутри. Пока не ясно, почему он не позвонил коллегам или руководству, чтобы его открыли.
В итоге вскрывать дверь пришлось спасателям, пишет ktv-ray.ru.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...