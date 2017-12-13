Кандидат в мэры Самары Алексей Макеев: "У чиновника должна быть мотивация к работе"

Продолжается прием документов от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе на должность главы Самары. Одним из претендентов стал генеральный директор ООО "Зеленый мир" Алексей Макеев. В интервью Волга Ньюс он рассказал о причинах, побудивших его бороться за кресло градоначальника, и о своем видении решения существующих в Самаре проблем.

- Чем вы занимаетесь, как зарабатываете на жизнь?

- В 1988 году окончил школу и поступил на вечерний факультет строительного института, то есть днем работал на стройке, а вечером учился в институте (первая запись в трудовой книжке - "принят на работу учеником плотника"). В 1989 году перевелся на дневной факультет, который впоследствии и окончил. Я - инженер по теплогазоснабжению, вентиляции и охране воздушного бассейна.

В 1990 году начал заниматься бизнесом, с одногруппниками летали в Вильнюс, закупали джинсы "Мальвина" и продавали их на рынке "Энергетик". В 1994 году после окончания института работал инженером в Аварийной Службе ПЖРТ.

В 1995 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Ну и понеслось…

Про становление бизнеса в 1990-е написано много книг, лично мне нравятся те, что написали Олег Тиньков и Владимир Довгань, кстати, наш земляк.

В последние два года занимался самообразованием и изучением опыта интернет-проектов, в том числе и в соцсетях. Это - наше настоящее и будущее.

Имея за спиной 27-летний опыт, я понимаю, что в настоящее время бизнес в России находится в таких условиях, что заниматься им, а уж тем более вести его честно практически нереально.

- Почему решили участвовать в конкурсе на должность главы Самары? Это первый опыт участия в выборах, в конкурсах на руководящие муниципальные должности?

- Да, первый. А причина - в том, что я, как и мои близкие друзья и коллеги, натолкнулся на полное непонимание со стороны власти. Бывшему губернатору представляли проекты серьезного уровня. Он понимал, что такие проекты нужны, потому что они связаны с производством, а это рабочие места, налоги и так далее. Но на пути их реализации поставлены барьеры. А бизнес в таких условиях развиваться просто не может.

- Что нужно менять в Самаре?

- Самара - это актив, серьезная многоотраслевая структура. Как свидетельствует практика других правовых государств , такие города зарабатывают и обеспечивают себя сами. А у нас почему-то Самарская область и Самара - в убытках.

- Есть в России города, которые сами обеспечивают себя?

- Наверное, нет таких, кроме Москвы и Питера. Так устроена система власти. Ее выстроили люди, которые жили в 1960-70 годах, когда все государственное было общим. Эта система сейчас, надеюсь, изживает себя. Мир и экономика меняется. У меня есть конкретные предложения, как поработать вместе с "системой", для того чтобы в нашем городе что-то изменилось к лучшему.

- Есть какой-то план и программа, которую вы будете представлять?

- Программу можно написать легко (все проблемы очевидны и мы с ними сталкиваемся каждый день) и наобещать в ней можно что угодно. Но главное - это дела и поступки: каждый должен на своем месте делать свою работу хорошо.

Я, например, люблю ходить пешком, и то, что вижу на улицах нашего города, меня не устраивает. Посмотрите на лицо города - улицу Ленинградскую: плитка волнами, торчат колодцы... Мне интересно посмотреть в глаза тем строителям и чиновникам, кто принимал эту работу. А ведь эти люди живут в нашем городе, ходят по улицам и видят это безобразие. И "это" мы будем показывать гостям нашего города, которые приедут на чемпионат мира?

Есть некоторые положительные моменты в Самаре, но их очень мало из-за отсутствия денег. Таков, например, проект СОФЖИ по реновации пяти кварталов в центре города. Сейчас люди в этих разваливающихся домах просто мучаются.

В большинстве же случаев у нас стремятся просто освоить деньги, а не сделать что-то полезное для города. Лично знаю примеры, когда во двор приезжает бригада рабочих, снимает совершенно нормальный асфальт и перекладывает его снова. Или косят траву по первому снегу, потому что не успели сделать в сезон. Это не работа, а просто видимость, чтобы списать деньги.

Поэтому я и решил участвовать в конкурсе на пост главы Самары, чтобы что-то изменить в городе к лучшему. У меня была и есть команда профессионалов, на которых я могу положиться.

- Какая система определения кандидата на пост главы города предпочтительнее: конкурс или выборы?

- Я не знаю, но уверен в одном: у власти должны стоять достойные люди, которые могут принести пользу своему городу и народу, настоящие патриоты. И такие в стране есть. Так, внешняя политика президента мне нравится, но, то что происходит у нас в стране, - нет. Во времена Сталина, безусловно, были отрицательные моменты, но в основном положительные, когда люди боялись воровать, потому что условия были жесткими (длительный срок или расстрел).

А сейчас? Васильева "посидела" дома, сейчас Улюкаев "сидит" дома… У многих чиновников мотивация одна - прийти во власть и украсть. Я знаю, что в администрации работают и профессионалы, но многих уволили, потому что им не нравилось то, чем их заставляли заниматься.

Я считаю, что у чиновника должна быть мотивация к работе. Он должен отчитываться перед людьми и приходить к каким-то результатам. И конечно, чиновник должен быть мотивирован материально. Если он свою работу сделал хорошо, то получает зарплату. Но если сделал очень хорошо, подготовил успешный проект, на котором город заработал или сэкономил денег, то должен получать серьезную премию.

- Какова ваша мотивация к тому, чтобы стать чиновником?

- Я знаю, как можно городу заработать деньги. Это возможно только вместе с бизнесом в виде государственно-частного партнерства. Надо создавать предприятия с успешными предпринимателями. Если есть проект серьезного бизнесмена, который хорошо просчитан, то город может его профинансировать и вместе с бизнесменом заработать денег для города. И бизнесу это очень интересно, в том числе и потому, что от рейдерского захвата успешного бизнеса никто не застрахован. У меня есть инструменты для того, чтобы изменить ситуацию в нашем городе на 90%.

- Как решать актуальную сейчас для Самары проблему уборки снега?

- Первый снег был с дождем, и качественно убрать его было невозможно. А в целом есть практика уборки снега, но необходима техника, ресурсы. должно быть взаимодействие всех структур, к снегопаду люди должны быть подготовлены. Дворники должны были выходить на работу ночью. У нас сейчас центральные улицы чистят, а во дворах ужасное состояние. Это - задача дворников, которые находятся в подчинении ТСЖ и УК. Соответственно, они и должны получать по шапке.

Такой мощный инструмент, как Интернет, должен в этом помогать. Жители могут все сфотографировать и указать на недочеты в работе. А контролирующие службы могут все мониторить и реагировать и должны отчитываться перед горожанами. Люди должны знать, кто за что отвечает и что делает или нет. "Страна должна знать своих героев".