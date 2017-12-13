При крупном пожаре в частном доме в Самаре погиб мужчина

В понедельник, 11 декабря, в 21:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Олонецкой в Куйбышевском районе областного центра, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел одноэтажный частный дом на площади 250 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности: "Пожар № 2". В его тушении участвовали 50 человек, использовалось 16 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 23:59.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что во время пожара погиб 42-летний мужчина.

Причины гибели человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения огня и причиненный ущерб.