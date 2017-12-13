Транспортными прокурорами выявлено около 1000 нарушений в сфере таможенного регулирования

За 2016 и 2017 годы в деятельности Приволжского таможенного управления и его территориальных органов выявлено около 1000 нарушений в сфере таможенного регулирования. Эта информация была озвучена во вторник, 12 декабря, на открытом форуме Приволжской транспортной прокуратуры.

Для устранения этих нарушений прокурорами было внесено 248 представлений, 45 протестов на незаконные правовые акты и объявлено шесть предостережений о недопустимости нарушений закона.

Помимо руководителей и сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры, в форуме участвовали представители бизнес-сообщества, региональных отделений общественных организаций "Деловая Россия" и "Опора России", правозащитных организаций и объединений, уполномоченные по защите прав предпринимателей, руководители таможенных органов транспортного региона, средства массовой информации - всего более 200 участников.

Также в формате видеоконференции форум проводился еще в 12 городах Приволжского транспортного региона. В Самаре форум проходил в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На форуме обсуждался Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, вступающий в силу с января 2018 года. Он вносит существенные изменения в порядок таможенного декларирования товаров, проведения таможенного контроля, в сроки выпуска товаров и многие другие процедуры, упрощая таможенные процедуры и делая их более прозрачными для участников внешне-экономической деятельности.

От представителей бизнес-сообщества прозвучали вопросы о применении таможенными органами системы управления рисками при осуществлении таможенного контроля, отсутствии единообразного подхода к классификации перемещаемых через таможенную границу товаров, изменения порядка декларирования и сроков выпуска товаров, на которые сотрудниками таможни были даны разъяснения, пояснен механизм действия вводимых Кодексом таможенных процедур.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре отмечают, что проведение подобных мероприятий позволяет представителям бизнес-сообщества в неформальной обстановке пообщаться с представителями контрольных и надзорных органов, задать вопросы, высказать наболевшие проблемы и найти совместные пути их решения.