Пять компаний Самарской области стали призерами поволжской деловой премии "Реальный рейтинг"

Пять предприятий из Самарской области вошли в число самых экономически эффективных предприятий Поволжья по версии деловой премии ПФО "Реальный рейтинг", сообщает региональное минэкономразвития.

ООО "БИО-ТОН" заняло первое место в категории "Сельское хозяйство". АО "Жигулевское пиво" стало вторым в номинации "Пищевая промышленность". Второе место в номинации "Банки" авторы рейтинга присудили "Русфинанс Банку". Третьи места в категориях "Строительство" и "Телекоммуникации и связь" заняли АО "Авиакор" и ООО "Телеком-Сервис", соответственно", сообщают авторы рейтинга.

"Реальный рейтинг" - рейтинг эффективности экономически эффективных предприятий Поволжья. В 2017 г. "Реальный рейтинг" составляли впервые.

Аналитики издания оценивали размер активов, объем выручки от продаж (минус НДС, акцизы и другие обязательные платежи), чистую прибыль, объемы выплаченных налогов и рентабельность компаний. В "Реальном рейтинге" участвовали только компании, зарегистрированные и работающие на территории ПФО.

Победителей определили в 10 номинациях: "Автодилеры", "Банковский сектор", "Пищевая промышленность", "Продуктовый ритейл", "Ритейл", "Сельское хозяйство", "Строительные компании", "Телекоммуникация и связь", "Транспортная промышленность", "IT-компании" (системные интеграторы, ПО).