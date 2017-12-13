Пять компаний Самарской области стали призерами поволжской деловой премии "Реальный рейтинг"

Пять предприятий из Самарской области вошли в число самых экономически эффективных предприятий Поволжья по версии деловой премии ПФО "Реальный рейтинг", сообщает региональное минэкономразвития.
ООО "БИО-ТОН" заняло первое место в категории "Сельское хозяйство". АО "Жигулевское пиво" стало вторым в номинации "Пищевая промышленность". Второе место в номинации "Банки" авторы рейтинга присудили "Русфинанс Банку". Третьи места в категориях "Строительство" и "Телекоммуникации и связь" заняли АО "Авиакор" и ООО "Телеком-Сервис", соответственно", сообщают авторы рейтинга.
"Реальный рейтинг" - рейтинг эффективности экономически эффективных предприятий Поволжья. В 2017 г. "Реальный рейтинг" составляли впервые.
Аналитики издания оценивали размер активов, объем выручки от продаж (минус НДС, акцизы и другие обязательные платежи), чистую прибыль, объемы выплаченных налогов и рентабельность компаний. В "Реальном рейтинге" участвовали только компании, зарегистрированные и работающие на территории ПФО.
Победителей определили в 10 номинациях: "Автодилеры", "Банковский сектор", "Пищевая промышленность", "Продуктовый ритейл", "Ритейл", "Сельское хозяйство", "Строительные компании", "Телекоммуникация и связь", "Транспортная промышленность", "IT-компании" (системные интеграторы, ПО).
Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"