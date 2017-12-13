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Суды Происшествия

Виновнику ДТП в Самаре, в котором погибла мать двоих детей, вынесли приговор

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Советский районный суд Самары вынес приговор 19-летнему виновнику ДТП, в котором погибла мать двоих детей, сообщает samara.kp.ru. Молодого человека признали виновным сразу по двум статьям: "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Напомним, 17 апреля текущего года 19-летний парень на Volkswagen Polo уходил от погони ДПС по ул.Гагарина. На пересечении улиц Гагарина и Карбышева лихач столкнулся с Lada Granta, стоявшей из-за запрещающего сигнала светофора. После удара Volkswagen отбросило на находившийся рядом Geely.

В результате аварии погибла от полученных травм в машине "скорой помощи" 36-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сидении Lada Granta. 20-летний водитель и еще двое пассажиров этой машины были доставлены в больницу. У погибшей остались двое детей.

Суд приговорил виновника аварии к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговором остались недовольны активисты Ночного Патруля.

"По двум статьям обвинение вполне могло попросить у суда назначить наказание в виде лишения свободы сроком лет эдак на 6-7! Учитывая все обстоятельства дела. Однако к нашему удивлению прокурор попросила всего четыре года лишения свободы по совокупности преступлений. Суд же оказался еще гуманнее и назначил всего 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении", — негодуют они.

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