Виновнику ДТП в Самаре, в котором погибла мать двоих детей, вынесли приговор

Советский районный суд Самары вынес приговор 19-летнему виновнику ДТП, в котором погибла мать двоих детей, сообщает samara.kp.ru. Молодого человека признали виновным сразу по двум статьям: "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Напомним, 17 апреля текущего года 19-летний парень на Volkswagen Polo уходил от погони ДПС по ул.Гагарина. На пересечении улиц Гагарина и Карбышева лихач столкнулся с Lada Granta, стоявшей из-за запрещающего сигнала светофора. После удара Volkswagen отбросило на находившийся рядом Geely.
В результате аварии погибла от полученных травм в машине "скорой помощи" 36-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сидении Lada Granta. 20-летний водитель и еще двое пассажиров этой машины были доставлены в больницу. У погибшей остались двое детей.
Суд приговорил виновника аварии к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговором остались недовольны активисты Ночного Патруля.
"По двум статьям обвинение вполне могло попросить у суда назначить наказание в виде лишения свободы сроком лет эдак на 6-7! Учитывая все обстоятельства дела. Однако к нашему удивлению прокурор попросила всего четыре года лишения свободы по совокупности преступлений. Суд же оказался еще гуманнее и назначил всего 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении", — негодуют они.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!