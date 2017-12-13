Евгений Зеленцов: "Каждый пятый экономически активный самарец сотрудничает с Альфа-Банком"

Завершение года - традиционная пора подведения итогов, новых планов. Для Альфа-Банка в Самаре 2017 год складывается исторически рекордным: высокие показатели результатов бизнеса, чистой прибыли, 20-летие работы самарского подразделения, новые инновационные продукты для клиентов. По мнению директора по розничному бизнесу ОО "Самарский" Евгения Зеленцова, за два десятилетия в Самаре Альфа сумела стать банком первого выбора, сформировать репутацию надежного партнера, который дорожит доверием клиентов и постоянно развивает отношения с ними. Так, в 2017 году многие самарские футбольные болельщики пришли на обслуживание в "Альфу" благодаря уникальной программе лояльности официального банка чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

В текущем году на фоне восстановления российской экономики Альфа-Банк сохраняет в Самарской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику показателей за 9 месяцев 2017 года. Об этом на состоявшейся декабрьской пресс-встрече рассказали региональные менеджеры банка. Альфа ожидает завершение года с более чем 1 млрд рублей чистой прибыли в Самаре. Как отметил Управляющий ОО "Самарский" Сергей Нагайцев, в 2017 году Альфа-Банку в Самаре удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов. Еще одним достижением стало увеличение доли безрискового дохода. Вместе с тем в течение года Альфа поэтапно снижала ставки по кредитованию в корпоративном и розничном сегментах, что обусловлено изменением рынка и потребностью клиентов. Неизменной оставалась консервативная политика по резервированию средств на возможные потери по ссудам. Фокус на кредитование повлиял на рост количества клиентов из среднего регионального корпоративного бизнеса в 2017 году. Продукты, технологии, сервис выбирают тысячи региональных компаний и организаций: за год база клиентов среднего регионального корпоративного бизнеса выросла более чем на 22%. Альфа продолжает свое развитие в направлении стратегической цели - удвоения бизнеса до 2021 года: "В этом году у Самарского подразделения Альфа-Банка есть и еще одно важное событие - 20-летие. Срок, сразу скажем, не малый. За это время банку удалось пережить и успешно преодолеть многие кризисы, которые случились в новой России. В Самаре Альфа заняла уверенные позиции в топ-3 региона по целевым и объемным показателям. И до сих пор у нас работают специалисты, открывавшие банк в Самаре в 1997 году. Мы горды тем, что нам удалось сохранить эти кадры", - подчеркнул Сергей Нагайцев, управляющий ОО "Самарский".

В течение 2017 года до 14% увеличилась доля рынка региона в сегменте малого бизнеса. Количество клиентов выросло на 22%. По всей стране банк привлекает около 20 тыс. клиентов ежемесячно, в Самаре - до 400 клиентов. Сегодня каждый седьмой самарский предприниматель открыл расчетный счет в Альфе. В 2017 году банк активно делился знаниями с клиентами, в регионе стали регулярными конференции и семинары для представителей малого бизнеса. "Текущая экономическая ситуация позволяет нам кредитовать малый бизнес на выгодных условиях, мы видим, что это приводит в банк новых клиентов, в том числе из Тольятти и Сызрани", - дополнил Дмитрий Скачков, директор по массовому бизнесу ОО "Самарский".

Осенью 2017 года новым директором по розничному бизнесу ОО "Самарский" был назначен Евгений Зеленцов, который до того на протяжении почти трех лет возглавлял розничное направление Альфа-Банка в Тольятти. Выступая на пресс-встрече, новый директор акцентировал, что в Самарском регионе ключевую роль в финансовых результатах Альфа-Банка по-прежнему играет розничный бизнес. Его доля в структуре чистой прибыли превышает 58%. Рост происходит во многом благодаря восстановлению спроса на кредитование. Рынок розничного кредитования растет на 1,2-1,5% с мая 2017 года. По итогам года, ориентировочно, вырастет на 10-12%. Эта тенденция актуальна и для Самарского региона: существенно вырос спрос на кредитные продукты, динамика выдачи достигла 27%. В Альфа-Банке ставки сейчас достаточно низки как по потребительским кредитам, так и по рефинансированию уже имеющихся займов. Клиенты могут получить кредит по ставке от 11,99%. "Мы внимательно смотрим на рынок и всегда предлагаем клиентам рыночные условия. Кроме того, мы предложили такую низкую ставку одними из первых на рынке", - отметил директор по розничному бизнесу ОО "Самарский" Евгений Зеленцов. - Динамика роста кредитного портфеля по сравнению с аналогичным показателем прошлого года превышает 12%, причем в кредитных картах это 14%, а в кредитах наличными - 30%. Размер кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2017 года составляет 6,4 млрд рублей".

В качестве официального банка чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ Альфа-Банк получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам футбольных болельщиков со всего мира. Большой интерес самарские клиенты проявляют к уникальной карте чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, которую Альфа-Банк и Visa выпускают для своих клиентов в России. Карта оснащена бесконтактной технологией Visa payWave, что делает процесс оплаты, как никогда, легким. К карте с эксклюзивным дизайном трофея чемпионата мира FIFA привязана беспрецедентная бонусная программа, в рамках которой обладатели карты могут получать билеты на матчи чемпионата, а также сувениры и спортивную атрибутику за совершение простых банковских операций.

Этим летом первым клиентом в России, обменявшим бонусные баллы, накопленные по карте, на билеты на матч открытия на стадион "Лужники", стал клиент Альфа-Банка из Самары Роман Стесин. Причем самарский клиент сделал это менее чем за три месяца с момента оформления карты. Первому "счастливчику" бонусной программы Альфа-Банк вручил еще один сертификат на тот же матч. До старта спортивного события мирового уровня, которое впервые в истории пройдет в России, остается полгода. Многие болельщики по всей стране и в Самаре уже оформили и активно используют карту, копят баллы. По условиям программы, победителю предоставлено право выбора любой игры в любом городе. В графике чемпионата только в Самаре состоится шесть игр. Всего в 11 городах страны пройдут 64 матча.

Одним из драйверов роста самарской розничной базы клиентов Евгений Зеленцов назвал удобство банковских digital-сервисов: около 40% клиентов региона активно используют интернет-банк "Альфа-Клик" и мобильный банк "Альфа-Мобайл". Востребована у клиентов выгодная карта с кеш-беком. По данному предложению можно вернуть деньгами на счет 5% от стоимости заказов в ресторане и 10% - от ГСМ.

Успешным результатом розницы Альфа-Банка в Самаре можно считать 18% доли рынка состоятельных клиентов. С 1 декабря 2017 Альфа-Банк предлагает своим клиентам открыть накопительный счет "Новогодний джекпот" от 500 000 рублей и получить до 7% годовых. Накопительный счет совмещает в себе преимущества банковского счета и срочного депозита. Открыть счет можно с 1 по 31 декабря 2017 в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении.

"Альфа-Банк известен своими технологичными новинками, целый ряд которых был представлен в уходящем году. Например, кольцо с функцией бесконтактной оплаты пополнило линейку продуктов программы лояльности к чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. "Умное" кольцо, привязано к карте ЧМ. Его уже оформили многие VIP-клиенты Альфа-Банка, в том числе в Самаре. Продолжается подготовка инфраструктуры банка к турниру. В дни спортивного праздника "Альфа" установит 15 банкоматов на стадионе "Самара Арена", - пояснил Евгений Зеленцов.

АО "АЛЬФА-БАНК", генеральная лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.15 г. РЕКЛАМА