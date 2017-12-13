В Самаре ночью у дома на ул. Советской горела грузовая "Газель"

В понедельник, 11 декабря, в 23:43, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома на ул. Советской в Кировском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела грузовая "Газель". 10 человек с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 23:58. Данных о пострадавших нет. Причины возгорания машины и ущерб от пожара устанавливаются.