В Самарской области возможно ухудшение погоды

Синоптики предупреждают об ожидающемся ухудшении погоды в Самарской области, сообщает ОДС ЦУКС Самара.
По информации Приволжского УГМС, c 19:00 13 декабря до 19:00 14 декабря в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ожидается юго-восточный ветер 8-13 м/с, температура воздуха ночью -7, -12°, днем -4, -9°, в Самаре ночью -8, -10°, днем -5, -7°, местами гололедица.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.