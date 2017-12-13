В Самарской области возможно ухудшение погоды

Синоптики предупреждают об ожидающемся ухудшении погоды в Самарской области, сообщает ОДС ЦУКС Самара.

По информации Приволжского УГМС, c 19:00 13 декабря до 19:00 14 декабря в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ожидается юго-восточный ветер 8-13 м/с, температура воздуха ночью -7, -12°, днем -4, -9°, в Самаре ночью -8, -10°, днем -5, -7°, местами гололедица.