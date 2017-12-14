"Манго Телеком" запустила программу лояльности

"Манго Телеком" объявила о запуске собственной программы лояльности — MANGO LOYALTY.

Доступ к специальным привилегиям получают все клиенты "Манго Телеком", регистрации или иных дополнительных действий не требуется. Любой клиент "Манго Телеком" становится участником программы автоматически и в зависимости от статуса в MANGO LOYALTY может пользоваться различными преимуществами и бонусами.

Ключевое отличие MANGO LOYALTY от других похожих программ — в механике ее наполнения. MANGO LOYALTY создавалась не по образцам классических программ привилегий для корпоративного сектора, а на основе идеи создать работающий маркетплейс, с помощью которого одни клиенты "Манго Телеком" могли бы предложить свои продукты и услуги другим, а те, в свою очередь, получить их со значительной выгодой.

Количество клиентов "Манго Телеком" превышает на сегодня 40 тысяч, для активных участников программы лояльности это возможность получить выход на новые рынки, представить свою марку новой аудитории.

Дмитрий Бызов, генеральный директор "Манго Телеком":

"Мы давно получали предложения о создании площадки для встреч и обмена услугами среди клиентов. Эта программа прекрасно дополняет нашу миссию — помогать предпринимателям растить бизнес. Мы надеемся, что представленные в рамках программы предложения поспособствуют появлению и реализации прорывных бизнес-идей".

Цель поддерживать развитие предпринимательства соотносится не только с общей идеей MANGO LOYALTY, но и с принципами отбора предложений для программы. По правилам MANGO LOYALTY ее частью, во-первых, могут стать только продукты или услуги, так или иначе направленные на развитие бизнеса, и, во-вторых, предоставляемые клиентам "Манго Телеком" на эксклюзивных условиях.

По тем же принципам отбираются и внешние партнеры. На момент старта программы среди них — HeadHunter, "Альфа-Банк", банк "Точка", школа английского языка SkyEng и еще более 20 известных компаний. Полный список — на сайте mango-loyalty.ru.