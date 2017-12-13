Директор СК "Стройкачество" признал, что список квартир для продажи в ЖК "Куйбышев" не был согласован с генподрядчиком

В Кировском районном суде Самары допросили Максима Кузьмина - его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул людей, пообещав им квартиры в строящемся объекте ( ЖК "Куйбышев" на ул. Демократической в Самаре), а сам эти деньги присвоил.

Напомним, следователи также установили: Максим Кузьмин действовал не один, а вместе со своим отцом, Александром Кузьминым (они оба в разное время возглавляли фирму ООО СК "Стройкачество") и с директором ООО "Трансстройматериалы" Оксаной Шик. Вот только последняя пошла под суд отдельно и уже выслушала два приговора за обман покупателей.

Откуда на стройплощадке объекта появилась СК "Стройкачество", сейчас установить уже сложно. На допросе в суде представители генподрядчика ООО "Волгастрой" вспомнили, что на участии в строительстве этой фирмы настоял заказчик - КБ "Проект: Куйбышев", однако руководитель этой организации Эдуард Шматков все отрицал. Максим Кузьмин на этот вопрос прямо ответить не смог.

Как бы то ни было, по словам Максима Кузьмина, с его фирмой был заключен договор на строительство семи домов, работать начинали на собственные деньги с привлечением чужих рабочих и техники (своего персонала у "Стройкачества" не оказалось), вскоре финансы закончились, коммерсанты начали искать инвесторов, так в этой истории появилась Оксана Шик - бывшая жена делового партнера отца Максима Кузьмина.

С Шик были заключены два договора: некий эксклюзивный договор, на основании которого Шик могли продавать недвижимость в ЖК "Куйбышев", и договор поставок. Шик начала продавать еще не построенные квартиры физическим лицам, заключая с покупателями договоры займа, но Максим Кузьмин утверждает, что этого не знал.

"О дольщиках я узнал лишь в 2015 году. Я говорил Шик, что у нас нет разрешения на строительство, она мне отвечала, что не дура и все бумаги, которые я ей подписывал, хранятся у нее дома на подоконнике, - заявил Кузьмин. - Да, она поставляла нам стройматериалы на площадку, но на самом деле мне нужны были деньги, чтобы платить рабочим, о чем я ей неоднократно говорил, она же была нашим инвестором. Мне было все равно, откуда она их возьмет, но квартиры она не должна была продавать, пока мы не получим разрешение на строительство и не построим хотя бы один дом".

А вот тут начинается самое интересное. Суд долго допытывался у Кузьмина, с чего он вообще решил, что получение разрешения на строительство генподрядчиком дает право ему как подрядчику продавать людям еще не построенные квартиры.

Максим Кузнецов заявил, что по контракту "Волгастрой" должен был расплачиваться со "Стройкачеством" квадратными метрами. "Ну мы имели право на эти квартиры, мы же их построили", - отметил Максим Кузьмин в суде.

Когда начались перебои с финансированием и, как следствие, отставание от графика, контракт между Волгастроем и Стройкачеством был расторгнут, и после инспектирования работ субподрядчику отдали три неименных векселя на общую сумму примерно 6 млн руб. в счет оплаты их работы. Эти три векселя Кузьмины отдали трем компаниям, которые поставляли стройматериалы и рабочих на площадку ЖК "Куйбышев", один из них по этому векселю впоследствии получил права на квартиру в строящемся доме уже через генподрядчика.

Интрига заключается в том, что, как было озвучено в суде, в договоре между Стройкачеством и Волгастроем прописано, что оплата работы должна быть либо деньгами, либо другим, не противоречащим закону способом. О квадратных метрах - ни слова. В векселях, которыми ВолгаСтрой расплатился со Стройкачеством, были прописаны суммы в рублевом эквиваленте, а не квадратные метры и тем более не конкретные квартиры.

На вопросы судьи и адвокатов о том, знал ли заказчик (то есть "КБ: Куйбышев проект") об Оксане Шик, о том, что "Стройкачество" продает квартиры, и согласовывались ли номера квартир, подлежащих продаже, с заказчиком, Кузьмин ответил: "Что Шик является нашим поставщиком, знали все, а вот что касается квартир… Ну, мы составляли шахматку, просто прикидывали, какие квартиры можем продать. Нет, с КБ номера конкретных квартир не согласовывались. Заказчик мог потом поменять одну квартиру на другую по своему усмотрению".

Напомним, ранее руководитель "КБ: Куйбышев проект" Эдуард Шматков также заявлял в суде, что с ним ничего не согласовывалось и о дольщиках "Стройкачества" он узнал лишь в 2015 году.

Между тем сами обманутые покупатели до сих пор уверены, что без одобрения Шматкова какие-либо продажи были невозможны.

Рассмотрение этого дела в Кировском районном суде близится к концу. На следующей неделе уже состоятся судебные прения.