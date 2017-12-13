Самарских бизнесменов приглашают принять участие в конкурсе Внешэкономбанка "Премия развития — 2018". О начале приема заявок сообщает минэкономразвития.

Премия развития — это национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования привлекательного и благоприятного инвестиционного климата в России. Стратегической целью конкурса является достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики и устойчивого социально — экономического развития России.

К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и иные проекты, соответствующие критериям конкурса.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

"Лучший инфраструктурный проект";

"Лучший проект в отраслях промышленности";

"Лучший экспортный проект";

"Лучший проект в цифровой экономике";

"Лучший инновационный стартап" (специальная номинация).

Срок подачи заявок на конкурс 2018 г.: с 7 по 22 декабря 2017 года.

Награждение лауреатов пройдет в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи — это даст пбедителям возможность представить проект на высоком российском и международном уровне.