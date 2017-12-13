Самарских бизнесменов приглашают принять участие в конкурсе Внешэкономбанка "Премия развития — 2018". О начале приема заявок сообщает минэкономразвития.
Премия развития — это национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования привлекательного и благоприятного инвестиционного климата в России. Стратегической целью конкурса является достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики и устойчивого социально — экономического развития России.
К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и иные проекты, соответствующие критериям конкурса.
Конкурс проводится по нескольким номинациям:
- "Лучший инфраструктурный проект";
- "Лучший проект в отраслях промышленности";
- "Лучший экспортный проект";
- "Лучший проект в цифровой экономике";
- "Лучший инновационный стартап" (специальная номинация).
Срок подачи заявок на конкурс 2018 г.: с 7 по 22 декабря 2017 года.
Награждение лауреатов пройдет в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи — это даст пбедителям возможность представить проект на высоком российском и международном уровне.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html