На ремонт и модернизацию теплового хозяйства в регионе в 2018 году направят 4,7 млрд рублей

В 2018 г. Самарский филиал "Т Плюс" планирует сохранить объем инвестиционных вложений и затрат на ремонты на уровне 2017 года. Об этом рассказал председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер в ходе межрегиональной пресс-конференции 12 декабря.
"В следующем году мы планируем направить на ремонт и модернизацию активов в Самарском филиале порядка 4,7 млрд рублей. Следует отметить, что это одна из самых больших ремонтных программ среди всех филиалов, входящих в холдинг", - отметил он.
Модернизация будет проходить не только на теплосетях, но и на ТЭЦ, ГРЭС и котельных "Т Плюс Самара".
В центре внимания энергетиков окажутся обеспечение проведения игр ЧМ-2018. Кроме того, поскольку во время проведения игр мирового первенства в Самаре будет действовать запрет на плановые ремонтные работы, энергетики сосредоточат усилия на обновлении тепловых сетей Тольятти и Новокуйбышевска.
Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону 2017/2018 гг. на ТЭЦ, ГРЭС и котельных компании "Т Плюс Самара" был выполнен капитальный и средний ремонт пяти турбоагрегатов общей мощностью 318 МВт и шести энергетических котлов общей производительностью 1,6 тыс. т пара в час, произведена замена свыше 53 км теплосетевых коммуникаций в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Причем в 2017 г. Самарский филиал "Т Плюс" в 4,3 раза увеличил финансирование перекладок тепловых сетей по сравнению с 2016 г. - энергокомпания направила на подготовку к очередному ОЗП около 5 млрд рублей.
В 2017 г. самарские энергетики впервые использовали для проверки целостности сетей локальные опрессовочные машины. Новое оборудование позволило своевременно выявить возможные дефекты в распределительных узлах. В результате, если в 2016 г. после подачи тепла обнаружилось 600 таких дефектов, то в 2017 г. - всего 200, остальные энергетики выявили и устранили еще летом.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...