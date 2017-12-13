На ремонт и модернизацию теплового хозяйства в регионе в 2018 году направят 4,7 млрд рублей

В 2018 г. Самарский филиал "Т Плюс" планирует сохранить объем инвестиционных вложений и затрат на ремонты на уровне 2017 года. Об этом рассказал председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер в ходе межрегиональной пресс-конференции 12 декабря.

"В следующем году мы планируем направить на ремонт и модернизацию активов в Самарском филиале порядка 4,7 млрд рублей. Следует отметить, что это одна из самых больших ремонтных программ среди всех филиалов, входящих в холдинг", - отметил он.

Модернизация будет проходить не только на теплосетях, но и на ТЭЦ, ГРЭС и котельных "Т Плюс Самара".

В центре внимания энергетиков окажутся обеспечение проведения игр ЧМ-2018. Кроме того, поскольку во время проведения игр мирового первенства в Самаре будет действовать запрет на плановые ремонтные работы, энергетики сосредоточат усилия на обновлении тепловых сетей Тольятти и Новокуйбышевска.

Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону 2017/2018 гг. на ТЭЦ, ГРЭС и котельных компании "Т Плюс Самара" был выполнен капитальный и средний ремонт пяти турбоагрегатов общей мощностью 318 МВт и шести энергетических котлов общей производительностью 1,6 тыс. т пара в час, произведена замена свыше 53 км теплосетевых коммуникаций в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Причем в 2017 г. Самарский филиал "Т Плюс" в 4,3 раза увеличил финансирование перекладок тепловых сетей по сравнению с 2016 г. - энергокомпания направила на подготовку к очередному ОЗП около 5 млрд рублей.

В 2017 г. самарские энергетики впервые использовали для проверки целостности сетей локальные опрессовочные машины. Новое оборудование позволило своевременно выявить возможные дефекты в распределительных узлах. В результате, если в 2016 г. после подачи тепла обнаружилось 600 таких дефектов, то в 2017 г. - всего 200, остальные энергетики выявили и устранили еще летом.