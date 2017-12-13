В Самаре набирают воспитанников в два новых детских сада

Департамент образования Самары объявил о планируемом открытии двух зданий новых детских садов. Они находятся в пос. Волгарь, ул. Осетинская, 9а (филиал МБОУ детсад №231) и в мкр-не Новая Самара пос. Мехзавод, квартал 1, д. 41 (филиал МБОУ детсад №362).

В связи с этим в новые образовательные учреждения набираются воспитанники. Родителям необходимо добавить данные дошкольной организации в уже поданные заявления о постановке ребенка в очередь на получение места в детском саду. Для этого необходимо обратиться в один из офисов МФЦ в Самаре.

Распределение мест будет проводиться в автоматизированном порядке.