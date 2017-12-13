ВТБ Медицинское страхование запускает продажи полисов добровольного медицинского страхования "Телемедицина"

Компания ВТБ Медицинское страхование запускает пилотные продажи полисов добровольного медицинского страхования "Телемедицина".

Страховые полисы "Телемедицина" — инновационный продукт, в рамках которого владельцу полиса оказываются дистанционные консультации по медицинским вопросам. Получить консультацию можно, находясь в любой точке мира с использованием интерфейса, реализованного на платформе vtbms.onlinedoctor.ru.

В рамках продукта "Телемедицина" доступны программы: "Личный врач", которая предназначена для взрослых граждан в возрасте от 18 лет, и программа "Детский врач" — для родителей, имеющих детей в возрасте от 1 до 17 лет включительно.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Рынки обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС, ДМС) не могут существовать изолировано друг от друга — они тесно связаны и в перспективе будут сближаться еще больше. Это позволит предоставлять гражданам максимально широкий и качественный медицинский сервис. Поэтому наша компания развивается в двух направлениях — как в ОМС, так и в ДМС, в рамках которого клиентам доступны инновационные медицинские услуги, не включенные в обязательную программу медицинского страхования".

Воспользоваться продуктом "Телемедицина" могут как граждане РФ, так и иностранные граждане. Полисы можно приобрести в офисах ВТБ Медицинское страхование, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Красноярске.