16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За 9 месяцев компания ВТБ Страхование жизни собрала более 13,7 млрд рублей страховых премий От ненужной страховки можно будет отказаться в течение двух недель Компания ВТБ Страхование увеличила суммы на лечение по онкопрограммам страхования Конкурсный управляющий "Компаньона" пытается вернуть почти 600 млн руб., переданные "Центр Офису" Как оформить страховку, если вы собрались за рубеж

Страхование Финансы

ВТБ Медицинское страхование запускает продажи полисов добровольного медицинского страхования "Телемедицина"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 139
Версия для печати

Компания ВТБ Медицинское страхование запускает пилотные продажи полисов добровольного медицинского страхования "Телемедицина".

Страховые полисы "Телемедицина" — инновационный продукт, в рамках которого владельцу полиса оказываются дистанционные консультации по медицинским вопросам. Получить консультацию можно, находясь в любой точке мира с использованием интерфейса, реализованного на платформе vtbms.onlinedoctor.ru.

В рамках продукта "Телемедицина" доступны программы: "Личный врач", которая предназначена для взрослых граждан в возрасте от 18 лет, и программа "Детский врач" — для родителей, имеющих детей в возрасте от 1 до 17 лет включительно.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Рынки обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС, ДМС) не могут существовать изолировано друг от друга — они тесно связаны и в перспективе будут сближаться еще больше. Это позволит предоставлять гражданам максимально широкий и качественный медицинский сервис. Поэтому наша компания развивается в двух направлениях — как в ОМС, так и в ДМС, в рамках которого клиентам доступны инновационные медицинские услуги, не включенные в обязательную программу медицинского страхования".

Воспользоваться продуктом "Телемедицина" могут как граждане РФ, так и иностранные граждане. Полисы можно приобрести в офисах ВТБ Медицинское страхование, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31