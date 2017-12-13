ВТБ Медицинское страхование запускает продажи полисов добровольного медицинского страхования "Телемедицина"

Компания ВТБ Медицинское страхование запускает пилотные продажи полисов добровольного медицинского страхования "Телемедицина".
Страховые полисы "Телемедицина" — инновационный продукт, в рамках которого владельцу полиса оказываются дистанционные консультации по медицинским вопросам. Получить консультацию можно, находясь в любой точке мира с использованием интерфейса, реализованного на платформе vtbms.onlinedoctor.ru.
В рамках продукта "Телемедицина" доступны программы: "Личный врач", которая предназначена для взрослых граждан в возрасте от 18 лет, и программа "Детский врач" — для родителей, имеющих детей в возрасте от 1 до 17 лет включительно.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Рынки обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС, ДМС) не могут существовать изолировано друг от друга — они тесно связаны и в перспективе будут сближаться еще больше. Это позволит предоставлять гражданам максимально широкий и качественный медицинский сервис. Поэтому наша компания развивается в двух направлениях — как в ОМС, так и в ДМС, в рамках которого клиентам доступны инновационные медицинские услуги, не включенные в обязательную программу медицинского страхования".
Воспользоваться продуктом "Телемедицина" могут как граждане РФ, так и иностранные граждане. Полисы можно приобрести в офисах ВТБ Медицинское страхование, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Красноярске.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.