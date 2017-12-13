В тольяттинской школе во время урока умерла учительница начальных классов

В среду, 13 декабря, в одной из школ Тольятти во время урока умерла учительница начальных классов Ольга Тропак, пишет samara.kp.ru со ссылкой на представителей учебного учреждения.

"Школа потеряла талантливого педагога, учителя, друга с которым шли рука об руку более 15 лет, дети - "классную маму", - прокомментировали в школе.

Родители учеников школы говорят, что учительнице было 49 лет. Причиной смерти мог стать тромб. Преподавала погибшая учительница в 84-й школе Тольятти.

Прощание состоится в зале прощаний в Медгородке в пятницу, 15 декабря, в 10:00.