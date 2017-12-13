В тольяттинской школе во время урока умерла учительница начальных классов

В среду, 13 декабря, в одной из школ Тольятти во время урока умерла учительница начальных классов Ольга Тропак, пишет samara.kp.ru со ссылкой на представителей учебного учреждения.
"Школа потеряла талантливого педагога, учителя, друга с которым шли рука об руку более 15 лет, дети - "классную маму", - прокомментировали в школе.
Родители учеников школы говорят, что учительнице было 49 лет. Причиной смерти мог стать тромб. Преподавала погибшая учительница в 84-й школе Тольятти.
Прощание состоится в зале прощаний в Медгородке в пятницу, 15 декабря, в 10:00.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...