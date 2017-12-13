Задолженность потребителей региона за тепло выросла до 7,2 млрд рублей

Задолженность потребителей перед теплоэнергетиками еще выросла и достигла 7,2 млрд руб., рассказал директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

"Основные должники - исполнители коммунальных услуг. Если бюджетные организации и промышленные предприятия платят аккуратно и текущие платежи произведены почти на 100%, то по исполнителям коммунальных услуг этот показатель не дотягивает и до 90%. Например, один из наших крупнейших неплательщиков - УК "Департамент ЖКХ" в Тольятти - уже третий месяц не выполняет согласованный всеми сторонами график платежей, в результате недополучено почти 60 млн рублей", - пояснил он.

Еще один серьезный неплательщик - сызранский МУП "ЖЭС". От этой компании только в этом году теплоэнергетики недополучили около 100 млн руб., а общая задолженность УК достигает 500 млн рублей.

"Мы написали заявление в полицию о проведении проверки", - сообщил Константин Дзюин.

Среди самарских должников самой большой суммой может "похвастаться" компания-банкрот "Васко". Задолженность составляет более 800 млн рублей.

"В этом году ситуация с погашением долга сдвинулась с мертвой точки - новый конкурсный управляющий погасил за год 40 млн рублей", - рассказал Константин Дзюин.

Общий долг потребителей города Самары за тепло составляет около 4,5 млрд рублей. Среди должников - как управляющие компании (например, УК "ЖКС" должны 600 млн рублей, ПЖРТ Промышленного района - 200 млн), так и муниципальные предприятия (например, "Трамвайно-троллейбусное управление" и "Пассажиравтотранс").

В 2017 г. специалистами "ЭнергосбыТ Плюс Самара" подано в Арбитражный суд исков на сумму 3,9 млрд руб., взыскано 884 млн рублей. По физическим лицам получены исполнительные листы на общую сумму 29,2 млн рублей, взыскано свыше 19 млн рублей.