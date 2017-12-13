Задолженность потребителей региона за тепло выросла до 7,2 млрд рублей

Задолженность потребителей перед теплоэнергетиками еще выросла и достигла 7,2 млрд руб., рассказал директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.
"Основные должники - исполнители коммунальных услуг. Если бюджетные организации и промышленные предприятия платят аккуратно и текущие платежи произведены почти на 100%, то по исполнителям коммунальных услуг этот показатель не дотягивает и до 90%. Например, один из наших крупнейших неплательщиков - УК "Департамент ЖКХ" в Тольятти - уже третий месяц не выполняет согласованный всеми сторонами график платежей, в результате недополучено почти 60 млн рублей", - пояснил он.
Еще один серьезный неплательщик - сызранский МУП "ЖЭС". От этой компании только в этом году теплоэнергетики недополучили около 100 млн руб., а общая задолженность УК достигает 500 млн рублей.
"Мы написали заявление в полицию о проведении проверки", - сообщил Константин Дзюин.
Среди самарских должников самой большой суммой может "похвастаться" компания-банкрот "Васко". Задолженность составляет более 800 млн рублей.
"В этом году ситуация с погашением долга сдвинулась с мертвой точки - новый конкурсный управляющий погасил за год 40 млн рублей", - рассказал Константин Дзюин.
Общий долг потребителей города Самары за тепло составляет около 4,5 млрд рублей. Среди должников - как управляющие компании (например, УК "ЖКС" должны 600 млн рублей, ПЖРТ Промышленного района - 200 млн), так и муниципальные предприятия (например, "Трамвайно-троллейбусное управление" и "Пассажиравтотранс").
В 2017 г. специалистами "ЭнергосбыТ Плюс Самара" подано в Арбитражный суд исков на сумму 3,9 млрд руб., взыскано 884 млн рублей. По физическим лицам получены исполнительные листы на общую сумму 29,2 млн рублей, взыскано свыше 19 млн рублей.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...