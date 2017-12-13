Исполнительную документацию по реконструированным объектам выставят на торги

ИП Кононов И.А. уведомляет об открытии аукциона с 28.02.2018 года на b2b-center.ru (лот № 936560).
Предмет торгов - Исполнительная документация на выполненный комплекс строительно-монтажных работ в 2014 году на объектах "Реконструкция ГИС Павловской КС-24" и "Реконструкция ГИС Павловской КС-24А".
Заинтересованные стороны - ООО "Газпром трансгаз Самара", Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"
Вопросы по телефону 8 (968) 534 10 89.
Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"