Исполнительную документацию по реконструированным объектам выставят на торги

ИП Кононов И.А. уведомляет об открытии аукциона с 28.02.2018 года на b2b-center.ru (лот № 936560).

Предмет торгов - Исполнительная документация на выполненный комплекс строительно-монтажных работ в 2014 году на объектах "Реконструкция ГИС Павловской КС-24" и "Реконструкция ГИС Павловской КС-24А". Заинтересованные стороны - ООО "Газпром трансгаз Самара", Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор" Вопросы по телефону 8 (968) 534 10 89.