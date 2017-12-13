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Машиностроение Экономика и бизнес

"Авиаагрегат" увеличит выпуск аппаратов для перевозки особо опасных грузов

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг "Технодинамика" (входит в Госкорпорацию Ростех) сообщает о наращивании производства поглощающих аппаратов в связи с активным ростом заказов.

Сообщается, что в 2018 г. запланированный объем поставок по данному направлению превысит 30 тыс. штук.

Производство эластомерных поглощающих аппаратов (АПЭ) в составе "Технодинамики" ведет самарский "Авиаагрегат". Поглощающие аппараты предназначены для эффективной защиты вагонов-цистерн. Они поглощают избыточную энергию при движении состава, что позволяет повысить ресурс конструкции и обеспечить сохранность особо опасных грузов. В соответствии с государственными требованиями поглощающими агрегатами АПЭ-90-А.800 и АПЭ-120-И.500 оснащаются цистерны, перевозящие ценные, опасные и особо опасные грузы: газо- и нефтяные продукты, химические щелочи и реагенты-кислоты.

По словам генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова, рост заказов на производимые самарским "Авиаагрегатом" аппараты свидетельствует о том, что предприятие создает высококачественный и конкурентоспособный продукт.

"Показательно, что значительного роста спроса на продукцию удалось добиться меньшее чем за год после запуска серийного производства. Мы ожидаем, что объем выручки от реализации этой продукции составит более 1,2 млрд рублей", — сказал глава холдинга.

В рамках увеличения выпуска "Авиаагрегат" проводит модернизацию оборудования и совершенствование технологических процессов производственного цикла поглощающих аппаратов.

"Мы продолжаем работу по созданию нового унифицированного поглощающего аппарата, который станет качественно новым продуктом, отвечающим самым современным требованиям по безопасности. На сегодняшний день изготовлена опытная партия новых аппаратов, которая сейчас проходит сертификационные дорожные испытания", — отметил генеральный директор "Авиаагрегата" Олег Брындин.

Новые изделия разработаны на базе технологий агрегатов АПЭ-90-А.800 и АПЭ-120-И.500 с применением вязкоупругой силиконовой композиции. Они будут обладать повышенной энергоемкостью до 200 кДж и выдерживать удары при столкновениях, соударениях вагонов-цистерн силой, в два раза превышающей силу ударов отбойных молотов (до 100 кДж), применяющихся для разрушения масштабных железобетонных конструкций, включая мосты и аэродромные полосы.

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