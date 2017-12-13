Следователи СК РФ подключились к проверке по факту падения льда на трехлетнюю девочку в Самаре

По факту падения глыбы льда на трехлетнюю девочку 11 декабря следственный отдел по Кировскому району Самары начал доследственную проверку. Об этом 13 декабря сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, инцидент произошел на ул. Товарной. Ребенка с травмами доставили в больницу.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...