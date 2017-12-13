Следователи СК РФ подключились к проверке по факту падения льда на трехлетнюю девочку в Самаре

По факту падения глыбы льда на трехлетнюю девочку 11 декабря следственный отдел по Кировскому району Самары начал доследственную проверку. Об этом 13 декабря сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел на ул. Товарной. Ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.