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ЖКХ и благоустройство Общество

За неделю с улиц Самары вывезли 31 тыс. тонн снега

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается круглосуточная очистка территорий от снега, сообщают в администрации города.

Снежные осадки начались в начале прошлой недели, тогда всего за пару дней выпало 70% месячной нормы. После нескольких дней, в течение которых снегопад ослабился, вновь начались метели. За минувшие сутки только с улично-дорожной сети на полигоны отправили больше 3, 5 тыс. тонн снежных масс. Всего же с начала сезона вывезли 31 тыс. тонн.

Для расчистки накануне МП "Благоустройство" задействовало свыше 360 уборочных машин и порядка 420 дорожных рабочих. В настоящее время для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния проезжей части городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и посадочных площадок остановок общественного транспорта в соответствии с погодными условиями мобилизовано 156 единиц спецтехники и 328 человек персонала муниципального предприятия.

В том числе в круглосуточном режиме по городу курсирует автопоезд муниципального предприятия. Он представляет собой колонну из нескольких машин для очистки широких дорог. Техника движется друг за другом с перекрытием порядка 1,5 метра проезжей части и полностью счищает весь снег к обочине. За ними следуют разбрасыватели противогололедных реагентов и малогабаритная техника для зачистки оставшихся снежных накоплений. Необходимо отметить, что в условиях обильных осадков и большого количества припаркованных на обочинах автомобилей автопоезда производят очистку неоднократно, захватывая впоследствии и освободившиеся участки.

Кроме того, продолжается обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами — реагентом "Бионорд" и песчано-соляной смесью. За две смены в зависимости от погодных условий их используется в среднем 450 до 700 тонн.

Если снегопад станет еще интенсивнее, службы благоустройства и коммунальщики планируют увеличить выход спецмашин, дорожных рабочих и дворников.

Также городские власти делают акцент на усиленную работу административных комиссий внутригородских районов чтобы ужесточить контроль за очисткой дворов от снега и гололеда, обращая особое внимание на территории обслуживания управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, часть которых не демонстрируют оперативности и эффективного результата в уборочных работах.

Накануне днем в уборке придомовых территорий были задействованы около 2,5 тыс. дворников и 143 спецмашины, причем использовались как собственные технические ресурсы, так и привлеченные.
За минувшие сутки расчищены около 550 кровель, часть из которых — полностью, часть — по периметру. Сегодня запланировано привести в порядок не менее 365 крыш силами 146 бригад.

Для обеспечения более оперативной уборки снега коммунальщики просят жителей не оставлять надолго личный транспорт в местах, требующих расчистки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Юлия Быкова (Краснова) 07 декабря 2017 10:36 Виктор Часовских: "Оценка за уборку снега в Самаре пока - "неудовлетворительно"

Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

Анна Настоящая-Арутюнова 16 ноября 2017 19:26 Прокуратура нашла больше 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ региона

Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

Александр Шони 29 октября 2017 16:21 Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины на дорогах в Промышленном районе Самары

Да лаааадно? Быть того не может...

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