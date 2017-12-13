За неделю с улиц Самары вывезли 31 тыс. тонн снега

В Самаре продолжается круглосуточная очистка территорий от снега, сообщают в администрации города.
Снежные осадки начались в начале прошлой недели, тогда всего за пару дней выпало 70% месячной нормы. После нескольких дней, в течение которых снегопад ослабился, вновь начались метели. За минувшие сутки только с улично-дорожной сети на полигоны отправили больше 3, 5 тыс. тонн снежных масс. Всего же с начала сезона вывезли 31 тыс. тонн.
Для расчистки накануне МП "Благоустройство" задействовало свыше 360 уборочных машин и порядка 420 дорожных рабочих. В настоящее время для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния проезжей части городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и посадочных площадок остановок общественного транспорта в соответствии с погодными условиями мобилизовано 156 единиц спецтехники и 328 человек персонала муниципального предприятия.
В том числе в круглосуточном режиме по городу курсирует автопоезд муниципального предприятия. Он представляет собой колонну из нескольких машин для очистки широких дорог. Техника движется друг за другом с перекрытием порядка 1,5 метра проезжей части и полностью счищает весь снег к обочине. За ними следуют разбрасыватели противогололедных реагентов и малогабаритная техника для зачистки оставшихся снежных накоплений. Необходимо отметить, что в условиях обильных осадков и большого количества припаркованных на обочинах автомобилей автопоезда производят очистку неоднократно, захватывая впоследствии и освободившиеся участки.
Кроме того, продолжается обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами — реагентом "Бионорд" и песчано-соляной смесью. За две смены в зависимости от погодных условий их используется в среднем 450 до 700 тонн.
Если снегопад станет еще интенсивнее, службы благоустройства и коммунальщики планируют увеличить выход спецмашин, дорожных рабочих и дворников.
Также городские власти делают акцент на усиленную работу административных комиссий внутригородских районов чтобы ужесточить контроль за очисткой дворов от снега и гололеда, обращая особое внимание на территории обслуживания управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, часть которых не демонстрируют оперативности и эффективного результата в уборочных работах.
Накануне днем в уборке придомовых территорий были задействованы около 2,5 тыс. дворников и 143 спецмашины, причем использовались как собственные технические ресурсы, так и привлеченные.
За минувшие сутки расчищены около 550 кровель, часть из которых — полностью, часть — по периметру. Сегодня запланировано привести в порядок не менее 365 крыш силами 146 бригад.
Для обеспечения более оперативной уборки снега коммунальщики просят жителей не оставлять надолго личный транспорт в местах, требующих расчистки.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...