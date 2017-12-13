За неделю с улиц Самары вывезли 31 тыс. тонн снега

В Самаре продолжается круглосуточная очистка территорий от снега, сообщают в администрации города.

Снежные осадки начались в начале прошлой недели, тогда всего за пару дней выпало 70% месячной нормы. После нескольких дней, в течение которых снегопад ослабился, вновь начались метели. За минувшие сутки только с улично-дорожной сети на полигоны отправили больше 3, 5 тыс. тонн снежных масс. Всего же с начала сезона вывезли 31 тыс. тонн.

Для расчистки накануне МП "Благоустройство" задействовало свыше 360 уборочных машин и порядка 420 дорожных рабочих. В настоящее время для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния проезжей части городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и посадочных площадок остановок общественного транспорта в соответствии с погодными условиями мобилизовано 156 единиц спецтехники и 328 человек персонала муниципального предприятия.

В том числе в круглосуточном режиме по городу курсирует автопоезд муниципального предприятия. Он представляет собой колонну из нескольких машин для очистки широких дорог. Техника движется друг за другом с перекрытием порядка 1,5 метра проезжей части и полностью счищает весь снег к обочине. За ними следуют разбрасыватели противогололедных реагентов и малогабаритная техника для зачистки оставшихся снежных накоплений. Необходимо отметить, что в условиях обильных осадков и большого количества припаркованных на обочинах автомобилей автопоезда производят очистку неоднократно, захватывая впоследствии и освободившиеся участки.

Кроме того, продолжается обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами — реагентом "Бионорд" и песчано-соляной смесью. За две смены в зависимости от погодных условий их используется в среднем 450 до 700 тонн.

Если снегопад станет еще интенсивнее, службы благоустройства и коммунальщики планируют увеличить выход спецмашин, дорожных рабочих и дворников.

Также городские власти делают акцент на усиленную работу административных комиссий внутригородских районов чтобы ужесточить контроль за очисткой дворов от снега и гололеда, обращая особое внимание на территории обслуживания управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, часть которых не демонстрируют оперативности и эффективного результата в уборочных работах.

Накануне днем в уборке придомовых территорий были задействованы около 2,5 тыс. дворников и 143 спецмашины, причем использовались как собственные технические ресурсы, так и привлеченные.

За минувшие сутки расчищены около 550 кровель, часть из которых — полностью, часть — по периметру. Сегодня запланировано привести в порядок не менее 365 крыш силами 146 бригад.

Для обеспечения более оперативной уборки снега коммунальщики просят жителей не оставлять надолго личный транспорт в местах, требующих расчистки.