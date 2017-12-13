На Московском шоссе водитель Hyundai County сбил ребенка на пешеходном переходе

Во вторник, 12 декабря, в Самаре в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:40 44-летний водитель Hyundai County ехал по Московскому шоссе со стороны 19 км и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. По факту случившегося ведется проверка.