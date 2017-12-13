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Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл первый матч четвертьфинала Кубка России "Нижнему Новгороду" — 64:86

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 декабря, первый матч четвертьфинала Кубка России остался за "Нижним Новгородом" — "Самара" на своей площадке уступила — 64:86.

БК "Самара" проиграл первый матч четвертьфинала Кубка России "Нижнему Новгороду" — 64:86 БК "Самара" проиграл первый матч четвертьфинала Кубка России "Нижнему Новгороду" — 64:86
Фото: Максим АБРАМОВ

На первых минутах самарцы в нападении сделали ставку на атаки издали, тогда как гости раз за разом пытались прорваться в трехсекундную зону. И символично, наверное, что первые очки "Самары" в этом матче набрал Дмитрий Головин, большая часть карьеры которого прошла именно в Нижнем Новгороде. Попадания Головина, Алексея Зозулина и Евгения Фидия позволили "Самаре" какое-то время держаться чуть впереди. Но стоило разыграться Александру Захарову (11 очков за период) — и гости перехватили инициативу (9:16 на седьмой минуте). Две подряд трехи Алексея Голяхова не дали нижегородцам оторваться слишком далеко, но стартовый период все равно остался за ними — 19:25.

Вторая четверть началась с очередной трехи от Голяхова, но вот со средней или даже из-под кольца мяч в цель у самарцев идти категорически отказывался. Потребовалось 13 минут с начала встречи, чтобы Максим Числов, наконец-то, расколдовал кольцо. И дела пошли веселее. За четыре минуты до большого перерыва болельщики буквально взревели от восторга: вышедший на площадку Дмитрий Гусенков в проходе вернул "Самаре" лидерство — 31:30. Но на большой перерыв команда ушла с минимальным отставанием, 36:37.

А после перерыва нижегородцы взвинтили темп и за пару минут оторвались на солидные 8 очков - 38:46. Джокером для организации погони к искреннему воодушевлению болельщиков, среди которых было немало любителей баскетбола из его родного Новокуйбышевска, выступил Дмитрий Гусенков. Сначала 18-летний разыгрывающий попал открытую треху, а потом исполнил акробатический этюд в проходе. Чуть позже Роман Грущенко дважды в течение полуминуты взорвал зал своими данками — 54:57 за две минуты до конца третьей четверти. А после серии точных штрафных Евгения Минченко самарцы вновь вырвались вперед (58:57). Впрочем, до конца десятиминутки лидер снова поменялся — 58:60 перед заключительным периодом.

И в очередной раз гости убежали в отрыв — 60:68 после двух минут четвертого периода. Данк Евгения Фидия (после передачи все того же Гусенкова) порадовал болельщиков, но сдержать порыв нижегородцев не помог. К середине десятиминутки разница достигла уже "-12" - 63:75. И дальше, к сожалению, только увеличивалась. Потери и промахи из самых, казалось бы, очевидных уже ситуаций — и всего 6 очков за четверть. Проигранный со счетом 6:26 заключительный период смазал в целом неплохое впечатление от игры. 64:86 — первый матч четвертьфинала завершился не в пользу "Самары".

Ответный матч команды проведут 23 декабря в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт клуба.

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