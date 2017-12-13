В Самаре создан оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада

В ночь с 13 на 14 декабря синоптики прогнозируют усиление снега в Самаре. В связи с этим в городе создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада. Штаб возглавил временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко.
В ночную смену МП "Благоустройство" планирует задействовать максимально все ресурсы техники и персонала. Будут использоваться погрузчики, мультикары, бобкаты, самосвалы, автогрейдеры, МТЗ-80 (щетки) и др. После расчистки будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.
Кроме того, на уборку подведомственных территорий мобилизованы администрации внутригородских районов, муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации. Хозяйствующие субъекты также выходят на уборку прилегающих территорий и вывоз снега.
Особое внимание обращается на отработку обращений горожан, которые поступают через социальные сети, в частности, аккаунты Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter. Всю ночь в режиме онлайн будет приниматься информация от жителей о самых проблемных участках дорог, последствия снегопада будут оперативно устраняться. Эту работу будет контролировать лично Владимир Василенко - он будет выезжать на самые проблемные участки. Свои сообщения с адресами, где необходимо оперативно ликвидировать последствия снегопада, можно оставлять в официальных аккаунтах администрации Самары в Facebook, а также в социальной сети Twitter.
Обращения также принимают дежурные администраций внутригородских районов по номерам телефонов: Железнодорожный - 3390150; Кировский - 9950526; Красноглинский - 9500313; Куйбышевский - 3300554; Ленинский - 3392775; Октябрьский - 3345739; Промышленный - 9950059; Самарский - 3333953; Советский - 2624621.
Необходимо отметить, что осложнение в работах по расчистке снега на проезжей части дорог и вывозу снежных масс на полигоны связано с большим количеством припаркованного автотранспорта. В связи с этим службы благоустройства призывают граждан, по возможности, освобождать обочины, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ, сообщает администрация Самары.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...