В Самаре создан оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада

В ночь с 13 на 14 декабря синоптики прогнозируют усиление снега в Самаре. В связи с этим в городе создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада. Штаб возглавил временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко.

В ночную смену МП "Благоустройство" планирует задействовать максимально все ресурсы техники и персонала. Будут использоваться погрузчики, мультикары, бобкаты, самосвалы, автогрейдеры, МТЗ-80 (щетки) и др. После расчистки будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.

Кроме того, на уборку подведомственных территорий мобилизованы администрации внутригородских районов, муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации. Хозяйствующие субъекты также выходят на уборку прилегающих территорий и вывоз снега.

Особое внимание обращается на отработку обращений горожан, которые поступают через социальные сети, в частности, аккаунты Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter. Всю ночь в режиме онлайн будет приниматься информация от жителей о самых проблемных участках дорог, последствия снегопада будут оперативно устраняться. Эту работу будет контролировать лично Владимир Василенко - он будет выезжать на самые проблемные участки. Свои сообщения с адресами, где необходимо оперативно ликвидировать последствия снегопада, можно оставлять в официальных аккаунтах администрации Самары в Facebook, а также в социальной сети Twitter.

Обращения также принимают дежурные администраций внутригородских районов по номерам телефонов: Железнодорожный - 3390150; Кировский - 9950526; Красноглинский - 9500313; Куйбышевский - 3300554; Ленинский - 3392775; Октябрьский - 3345739; Промышленный - 9950059; Самарский - 3333953; Советский - 2624621.

Необходимо отметить, что осложнение в работах по расчистке снега на проезжей части дорог и вывозу снежных масс на полигоны связано с большим количеством припаркованного автотранспорта. В связи с этим службы благоустройства призывают граждан, по возможности, освобождать обочины, особенно в ночное время суток, когда выполняется наибольший объем работ, сообщает администрация Самары.