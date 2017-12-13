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Хоккей Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС в концовке уступили "Соколу" - 3:4

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 декабря, в заключительном матче домашней серии чемпионата ВХЛ самарский ЦСК ВВС на своем льду не смог обыграть красноярский "Сокол" - 3:4.

Фото: Дмитрий Козлов

Поединок против красноярцев команда начала блестяще. К 17-й минуте "летчики" вели со счетом 2:0. Дубль в составе самарцев оформил Александр Степаненко.

За 11 секунд до конца периода "Сокол" одну шайбу отыграл после точного броска Андрея Воронкова, а через одну минуту и 15 секунд после начала второго периода гости счет сравняли. Шансов Глебу Евдокимову не оставил Вячеслав Андрющенко - 2:2.

На этом красноярцы не успокоились. В середине периода они вышли вперед: отличился Алексей Князев. В заключительном периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. У "летчиков" на 50-й минуте равновесие на табло восстановил Александр Ильин - 3:3. Дожать соперника или же перевести поединок в третий овертайм за последние три матча самарцам не удалось. За полторы минуты до финальной сирены победу "Соколу" принес Антон Гловацкий - 3:4.

Таким образом, "летчики" провели последний домашний матч в 2017-м году. Впереди у команды Дмитрия Романова - выездная серия. 18 декабря самарцы в Тюмени сыграют с "Рубином", затем совершат поездку в Курган, где 20 декабря встретятся с "Зауральем", а завершат серию в Казахстане матчами с карагандинской "Сарыаркой" (22 декабря) и усть-каменногорским "Торпедо" (24 декабря), сообщает официальный сайт клуба.

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