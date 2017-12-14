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Суды Происшествия

Капитану сызранского теплохода, подвергшего опасности жизни более чем 100 пассажиров, назначили штраф в 10 тыс. рублей

СЫЗРАНЬ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Сызранском городском суде рассмотрено уголовное дело по обвинению капитана прогулочного пассажирского теплохода "Буря" в перегрузе пассажиров, сообщает syzran-small.ru.

В ходе предварительного следствия установлено, что 30 июля капитан судна оказывал услуги, связанные с проведением речных прогулок по реке Волге, с превышением установленной судовыми документами и имевшейся лицензией пассажировместимостью судна. В частности, на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33 несовершеннолетних, при максимальной пассажировместимости 97 человек.

В связи с полным признанием капитаном своей вины и привлечением к уголовной ответственности впервые судом принято решение о назначении мужчине судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Издание отмечает, что ранее сызранская транспортная прокуратура выявила на "Буре" целый ряд нарушений, в основном, режимного и документального характера, не влияющих на безопасность речных прогулок. Владельцу теплохода грозил многотысячный штраф, но суд ограничился только предупреждением.

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