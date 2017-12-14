В Самаре открылась первая АЗС Shell

В вторник, 12 декабря, в Самаре по адресу: ул. Московское шоссе, 11, торжественно открылась первая автозаправочная станция компании Shell. Для концерна это юбилейная 250 АЗС в России.
Для начала работы компании в Самаре была выбрана очень удачно расположенная заправка, которая прошла полное техническое перевооружение, было заменено практически все, начиная от резервуара до топливно-раздаточных колонок. Был организован дополнительный заезд с проспекта Карла Маркса. Причем поток машин разделен с приезжающими с Московского шоссе, и автовладельцы могут заправляться, двигаясь по различным направлениям.
Заправка стала одной из крупнейших для компании Shell в России, одновременно здесь работают 8 топливно-раздаточных колонок.
В своей работе основную ставку компания Shell делает на качество топлива и сервис– для клиента. Бензин поставляется с собственных нефтебаз, и на каждом этапе проходит тщательный контроль. Бензовозы оборудованы GPS-навигаторами и несколькими камерами, что исключает какие-либо попытки замены поставляемых нефтепродуктов.
АЗС соответствует требованиями современной экологической безопасности, она оборудована системой улавливания паров топлива из резервуаров и бензобаков клиентов. Это позволяет практически исключить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.
На АЗС будут реализовываться дизельное топливо, автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95, а также два вида высококачественного дифференцированного топлива — Shell V-Power и Shell V-Power Racing. "Топливо V-Power мы начали поставлять на рынок России в 2008 году, — рассказал директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов. — Shell на протяжении долгого времени сотрудничает с командой Феррари, выступающей на Формуле-1. Команда наших сотрудников разрабатывает пакет присадок, которые защищают двигатель и соответственно увеличивают долговечность его работы. Именно эти наработки и используются при изготовлении топлива V-Power". Компания планирует придерживаться средних на рынке цен. Но стоимость топлива на каждой конкретной АЗС будет выстраивать индивидуально, в зависимости от конкурентной среды. Пока бензин будет поставляться с НПЗ Уфы и Казани, но ведутся переговоры с производителями, работающими в Самарской области.
Если говорить о сервисе, то он максимально ориентирован на потребности автовладельцев. На всех АЗС действует услуга "сначала заправь — потом заплати". По желанию водителя сотрудники могут помыть стекла и фары, залить стеклоомыватель, который можно купить тут же. В магазине при АЗС представлены практически любые товары, которые могут потребоваться в пути. Работает бесплатный туалет, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья и с пеленальным столиком для мам с маленькими детьми. А также предоставляется свободный wi-fi.
Кроме этого, будет работать фирменное кафе deli by Shell, где можно будет остановиться, оставив машину на небольшой парковке, выпить свежесваренный кофе и угоститься горячей выпечкой.
Автозаправка уже проработала в тестовом режиме неделю. Ежедневно ее посещали около 800 клиентов. А ее полные возможности — до 2500 посещений в сутки. До конца текущего года Shell откроет еще две автозаправки в Самаре — на Южном шоссе и на ул. Ново-Вокзальной. В следующем году планируется открытие еще 3-4 АЗС. Кроме того, две автозаправочные станции уже работают в Тольятти.
Для ускорения введения в эксплуатацию новых АЗС, Shell покупает существующие станции и проводит их полную реконструкцию. Также к работе привлекаются дилеры, которые работают в соответствии со всеми стандартами концерна.
"В среднесрочной перспективе, в течение ближайших пяти лет, мы намерены занять 10-15% самарского рынка по объему реализации. В среднем по России на АЗС Shell реализуется в три раза больше, чем на других автозаправочных станциях, — говорит Виталий Маслов. — Мы достигаем этого за счет качественного топлива и сервисного обслуживания клиентов. Персоналу уделяется много внимания, с ними проводятся постоянные тренинги, работает система мотивации и контроля. Мы развиваем нетопливную составляющую бизнеса, уже сейчас она занимает 30% в нашей операционной прибыли".
С началом работы компании в регионе поздравил министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. Он отметил, что губерния является интересным и платежеспособным рынком для топливного сегмента, а также передал слова врио губернатора Дмитрия Азарова. "Инвестиции концерна играют значительную роль в финансовом обеспечении и технологическом развитии нефтегазовой промышленности РФ. Уверен, что приход крупнейшей энергетической компании в Самарскую область создаст новые возможности для развития экономики региона, а мировой опыт Shell будет способствовать улучшению стандартов качества продукции на топливном рынке губернии, — отмечено в приветственном слове руководителя региона. — Со своей стороны региональное правительство будет создавать все необходимые условия для успешного развития бизнеса на территории Самарской области".
Последние комментарии
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...
Хана сети азс...
Этого плешивого нквдэшника (бездарь - олень кирзунов), назначили еще и сеть заправок развалить? Ппц...
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.