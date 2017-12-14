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ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре открылась первая АЗС Shell

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В вторник, 12 декабря, в Самаре по адресу: ул. Московское шоссе, 11, торжественно открылась первая автозаправочная станция компании Shell. Для концерна это юбилейная 250 АЗС в России.

Для начала работы компании в Самаре была выбрана очень удачно расположенная заправка, которая прошла полное техническое перевооружение, было заменено практически все, начиная от резервуара до топливно-раздаточных колонок. Был организован дополнительный заезд с проспекта Карла Маркса. Причем поток машин разделен с приезжающими с Московского шоссе, и автовладельцы могут заправляться, двигаясь по различным направлениям.

Заправка стала одной из крупнейших для компании Shell в России, одновременно здесь работают 8 топливно-раздаточных колонок.

В своей работе основную ставку компания Shell делает на качество топлива и сервис– для клиента. Бензин поставляется с собственных нефтебаз, и на каждом этапе проходит тщательный контроль. Бензовозы оборудованы GPS-навигаторами и несколькими камерами, что исключает какие-либо попытки замены поставляемых нефтепродуктов.

АЗС соответствует требованиями современной экологической безопасности, она оборудована системой улавливания паров топлива из резервуаров и бензобаков клиентов. Это позволяет практически исключить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

На АЗС будут реализовываться дизельное топливо, автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95, а также два вида высококачественного дифференцированного топлива — Shell V-Power и Shell V-Power Racing. "Топливо V-Power мы начали поставлять на рынок России в 2008 году, — рассказал директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов. — Shell на протяжении долгого времени сотрудничает с командой Феррари, выступающей на Формуле-1. Команда наших сотрудников разрабатывает пакет присадок, которые защищают двигатель и соответственно увеличивают долговечность его работы. Именно эти наработки и используются при изготовлении топлива V-Power". Компания планирует придерживаться средних на рынке цен. Но стоимость топлива на каждой конкретной АЗС будет выстраивать индивидуально, в зависимости от конкурентной среды. Пока бензин будет поставляться с НПЗ Уфы и Казани, но ведутся переговоры с производителями, работающими в Самарской области.

Если говорить о сервисе, то он максимально ориентирован на потребности автовладельцев. На всех АЗС действует услуга "сначала заправь — потом заплати". По желанию водителя сотрудники могут помыть стекла и фары, залить стеклоомыватель, который можно купить тут же. В магазине при АЗС представлены практически любые товары, которые могут потребоваться в пути. Работает бесплатный туалет, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья и с пеленальным столиком для мам с маленькими детьми. А также предоставляется свободный wi-fi.

Кроме этого, будет работать фирменное кафе deli by Shell, где можно будет остановиться, оставив машину на небольшой парковке, выпить свежесваренный кофе и угоститься горячей выпечкой.
Автозаправка уже проработала в тестовом режиме неделю. Ежедневно ее посещали около 800 клиентов. А ее полные возможности — до 2500 посещений в сутки. До конца текущего года Shell откроет еще две автозаправки в Самаре — на Южном шоссе и на ул. Ново-Вокзальной. В следующем году планируется открытие еще 3-4 АЗС. Кроме того, две автозаправочные станции уже работают в Тольятти.
Для ускорения введения в эксплуатацию новых АЗС, Shell покупает существующие станции и проводит их полную реконструкцию. Также к работе привлекаются дилеры, которые работают в соответствии со всеми стандартами концерна.

"В среднесрочной перспективе, в течение ближайших пяти лет, мы намерены занять 10-15% самарского рынка по объему реализации. В среднем по России на АЗС Shell реализуется в три раза больше, чем на других автозаправочных станциях, — говорит Виталий Маслов. — Мы достигаем этого за счет качественного топлива и сервисного обслуживания клиентов. Персоналу уделяется много внимания, с ними проводятся постоянные тренинги, работает система мотивации и контроля. Мы развиваем нетопливную составляющую бизнеса, уже сейчас она занимает 30% в нашей операционной прибыли".
С началом работы компании в регионе поздравил министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. Он отметил, что губерния является интересным и платежеспособным рынком для топливного сегмента, а также передал слова врио губернатора Дмитрия Азарова. "Инвестиции концерна играют значительную роль в финансовом обеспечении и технологическом развитии нефтегазовой промышленности РФ. Уверен, что приход крупнейшей энергетической компании в Самарскую область создаст новые возможности для развития экономики региона, а мировой опыт Shell будет способствовать улучшению стандартов качества продукции на топливном рынке губернии, — отмечено в приветственном слове руководителя региона. — Со своей стороны региональное правительство будет создавать все необходимые условия для успешного развития бизнеса на территории Самарской области".

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