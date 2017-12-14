Дмитрий Азаров пригрозил вывести чиновников мэрии Самары на уборку снега

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил вывести на уборку снега чиновников горадминистрации Самары в случае, если они не сумеют организовать эту работу силами коммунальных служб. Соответствующий пост появился в Твиттере главы региона накануне.

"Заслушал В.А.Василенко об организации работ по уборке снега. Предложил в случае невыполнения вывести на уборку чиновников гор.администрации", - написал Дмитрий Азаров.

Отметим, что под этим твиттом несколько горожан оставили свои жалобы на плохую уборку от снега их дворов и внутриквартальных проездов. В режиме онлайн задачи по очистке территорий перепоручались соответствующим службам, и спустя несколько часов те публиковали отчеты о проделанной работе и фотографии чистых дворов.