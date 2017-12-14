Дмитрий Азаров пригрозил вывести чиновников мэрии Самары на уборку снега

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил вывести на уборку снега чиновников горадминистрации Самары в случае, если они не сумеют организовать эту работу силами коммунальных служб. Соответствующий пост появился в Твиттере главы региона накануне.
"Заслушал В.А.Василенко об организации работ по уборке снега. Предложил в случае невыполнения вывести на уборку чиновников гор.администрации", - написал Дмитрий Азаров.
Отметим, что под этим твиттом несколько горожан оставили свои жалобы на плохую уборку от снега их дворов и внутриквартальных проездов. В режиме онлайн задачи по очистке территорий перепоручались соответствующим службам, и спустя несколько часов те публиковали отчеты о проделанной работе и фотографии чистых дворов.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...