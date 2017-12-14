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Облправительство Власть и политика

Дмитрий Харчев ушел со своего поста в региональном минэкономразвития

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарское минэкономразвития покинул Дмитрий Харчев, более пяти лет возглавлявший департамент торговли и потребительского рынка, сообщает "Самарское обозрение".

Эту информацию изданию подтвердили в министерстве экономического развития, инвестиций и торговли. В ведомстве также пояснили, что департамента в структуре министерства больше нет - он объединен с департаментом ценового и тарифного регулирования, бывший глава которого Алексей Софронов возглавил и новое, объединенное подразделение. В состав нового департамента вошло управление торговли и потребрынка, руководителем которого стала Елена Попова, которая до того возглавляла управление регулирования торговой деятельности. Чем была продиктована необходимость такой реорганизации и почему Дмитрию Харчеву не нашлось в ней места, уточнить не удалось. В МЭРИТ на эти вопросы не ответили. Сам Дмитрий Харчев, выслушав вопрос "СО", отвечать на него не стал, сославшись на занятость.

Напомним, ранее министерство Александра Кобенко также покинул глава департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей Никита Зубарев.

Гид потребителя

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