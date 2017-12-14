Ночью на Московском шоссе в Самаре загорелось оборудование в автосервисе

В четверг, 14 декабря, в 3:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в автосервисе на 17 км Московского шоссе в Кировском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело оборудование в автосервисе на площади 10 кв. м. 14 человек с применением трех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 3:40.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.