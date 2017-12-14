Алексей Кошарский и Денис Войлоков вошли в рейтинг лучших молодых банкиров

Журнал "Банковское обозрение" опубликовал ежегодный рейтинг молодых топ-менеджеров российских банков. В него вошли два представителя Самарской области - заместитель председателя правления АктивКапиталБанка Алексей Кошарский и член наблюдательного совета Тольяттихимбанка Денис Войлоков.
Всего в список молодых топ-менеджеров российских банков вошли 33 успешных банкира в возрасте до 35 лет, работающих в банках из ТОП-250 по величине активов. Они занимают посты не ниже члена правления или члена совета директоров (наблюдательного совета) банка.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.