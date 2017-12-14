Алексей Кошарский и Денис Войлоков вошли в рейтинг лучших молодых банкиров

Журнал "Банковское обозрение" опубликовал ежегодный рейтинг молодых топ-менеджеров российских банков. В него вошли два представителя Самарской области - заместитель председателя правления АктивКапиталБанка Алексей Кошарский и член наблюдательного совета Тольяттихимбанка Денис Войлоков.

Всего в список молодых топ-менеджеров российских банков вошли 33 успешных банкира в возрасте до 35 лет, работающих в банках из ТОП-250 по величине активов. Они занимают посты не ниже члена правления или члена совета директоров (наблюдательного совета) банка.