В Самаре в квартире обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками суицида

В среду, 13 декабря, в дневное время в одной из квартир на ул. Дачной в Самаре обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками суицида, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
Сейчас по факту случившегося Ленинским межрайонным следственным отделом проводится проверка.
По данным следствия, тело ребенка обнаружили родственники. Подросток находился дома с младшей сестрой. Девочка не пострадала.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. В рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...