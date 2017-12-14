В Самаре в квартире обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками суицида

В среду, 13 декабря, в дневное время в одной из квартир на ул. Дачной в Самаре обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками суицида, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас по факту случившегося Ленинским межрайонным следственным отделом проводится проверка.

По данным следствия, тело ребенка обнаружили родственники. Подросток находился дома с младшей сестрой. Девочка не пострадала. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. В рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.