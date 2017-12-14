Жители региона должны банкам 146,8 млрд рублей

По данным ЦБ РФ, объем кредитов, предоставленных физическим лицам, по состоянию на 1 ноября 2017 г. в Самарской области составил 146,8 млрд рублей.

На 1 октября этот показатель в регионе составлял 128,7 млрд рублей. Таким образом, за месяц жители Самарской области взяли кредитов на 18,1 млрд рублей.

В целом, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по стране, за октябрь было выдано более 2,79 млн новых кредитов общим объемом свыше 519 млрд рублей. Это рекордный объем кредитования за весь 2017 год.

В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 4%, при этом объемы кредитования увеличились сразу на 43%. В октябре 2016 г. было выдано 2,7 млн кредитов на 364 млрд рублей.

Драйвером роста розничного кредитования в октябре стала ипотека. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в октябре 2017 г., выросло в годовом отношении на 60%, денежные объемы кредитования выросли на 70%.

В октябре было выдано 100 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 183,8 млрд руб., год назад было выдано 62,5 тыс. кредитов на 108,29 млрд рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,7 млн до 1,8 млн рублей.

В сегменте кредитных карт отмечен наиболее значительный рост объемов кредитования. Количество новых карт выросло на 29% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 73%. В октябре этого года было выдано более 869,5 тыс. карт с общим лимитом 59,4 млрд руб., годом ранее - 673,3 тыс. карт на 34,3 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился с 51 тыс. до 68 тыс. рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 24%, объемы выдач увеличились на 30%. В октябре 2017 г. было выдано 41,2 тыс. кредитов на 31 млрд руб., годом ранее банки выдали 33,4 тыс. кредитов на 23,99 млрд рублей.

Средний размер нового автокредита вырос с 719 до 754 тыс. рублей.

Единственным сегментом, где наблюдалась отрицательная динамика темпов роста, стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными снизилось на 7%, при этом объем кредитования увеличился на 24%. В октябре 2017 г. было выдано 1,8 млн кредитов наличными на 244,8 млрд руб. против 1,9 млн кредитов на 197,4 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 103 тыс. до 137 тыс. рублей.

Всего за 10 месяцев 2017 г. российские банки выдали 26,9 млн новых кредитов на общую сумму более чем 4,29 трлн рублей. В годовом отношении количество новых кредитов выросло на 10%, а объемы кредитования показали рост в 34%. За аналогичный период прошлого года было выдано 24,4 млн кредитов на общую сумму более 3,21 трлн рублей.