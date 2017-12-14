16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш В Новокуйбышевске более 3,1 тыс. человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду Сергей Симак: "Версию о намыве песчаной косы под водозаборниками я не могу отбросить" Профессор Владимир Селезнев: "Маловероятно, что шуга на Волге образовалась из-за сбросов Жигулевской ГЭС"

ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрия Самары: почти половина дворов была расчищена за минувшие сутки

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 208
Версия для печати

За минувшие сутки в областной столице почищена от снега половина дворов. Такие итоги работы опубликовал на сайте городской мэрии созданный накануне оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада.

Необходимо отметить, что впервые в этом сезоне в расчистке территорий были задействованы максимально возможные ресурсы техники и персонала служб благоустройства и коммунальных служб.

По словам временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко, к утру четверга, 14 декабря, были очищены до асфальта улицы 1, 2 и 3 категории. Движение общественного транспорта происходит без сбоев и задержек. За минувшие сутки на полигоны отправили порядка 3,2 тыс. тонн. А всего с начала сезона - более 35 тыс. тонн. Для обработки улиц, тротуаров и посадочных площадок противогололедными многокомпонентными материалами за сутки использовали 500 тонн таких реагентов. Муниципальное предприятие вывело на дороги около 400 единиц уборочной техники.

На особом контроле состоит уборка внутриквартальных и придомовых территорий, ответственность за которые несут УК, ЖСК, ТСЖ и администрации внутригородских районов. Только за минувшие сутки привели в порядок около 45% от общего числа. Основной упор - на работу дворников. В период усиленной расчистки утренняя смена стартует уже в 4 утра. Дворники мобилизованы во всех районах.

"Для нас принципиально важно, чтобы в 4 утра все дворники Октябрьского района вышли на работу и чтобы в 7 утра жители могли спокойно идти по своим делам. В 7 утра начинается рабочий день управляющих микрорайонов, перед ними стоит задача оценить ситуацию с уборкой снега около каждого дома. И если вдруг нет дворника, то управляющая компания должна сформировать мобильную бригаду и расчистить тротуары, подъездные пути, подходы к подъездам. В случае обильных снегопадов подходы к школам, к поликлиникам, внутриквартальные дороги мы чистим силами района. Нам важно, чтобы на своем месте каждый выполнял свою работу качественно", - отметила глава администрации Октябрьского внутригородского района Алла Волчкова.

По мнению Владимира Василенко, в организации уборки прилегающих и придомовых территорий большую роль должны играть управляющие микрорайонов.

"Это хорошее подспорье для работы на территории. Именно они должны организовывать на уборку хозяйствующие субъекты, работать в тесном взаимодействии с управляющими компаниями", - подчеркнул Владимир Василенко.

Всего по городу были задействованы более 2,1 тыс. дворников и почти 150 единиц техники управляющих компаний. Особое внимание уделялось отработке обращений горожан через социальные сети, в частности, аккаунты врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter и Facebook. Так, например, прошедшей ночью по обращениям горожан были очищены дворы на ул. Ново-Садовой, 256, на ул. Советской Армии, 130 и вывезен снег с подъездов к школе №36 в Промышленном районе.

Владимир Василенко также призвал автомобилистов не парковать свои транспортные средства вдоль дорог, особенно в период снегопадов: это создает значительные трудности дорожным службам для качественной уборки проезжей части.

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Юлия Быкова (Краснова) 07 декабря 2017 10:36 Виктор Часовских: "Оценка за уборку снега в Самаре пока - "неудовлетворительно"

Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

Анна Настоящая-Арутюнова 16 ноября 2017 19:26 Прокуратура нашла больше 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ региона

Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

Александр Шони 29 октября 2017 16:21 Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины на дорогах в Промышленном районе Самары

Да лаааадно? Быть того не может...

Фото на сайте

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31