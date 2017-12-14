Мэрия Самары: почти половина дворов была расчищена за минувшие сутки

За минувшие сутки в областной столице почищена от снега половина дворов. Такие итоги работы опубликовал на сайте городской мэрии созданный накануне оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада.
Необходимо отметить, что впервые в этом сезоне в расчистке территорий были задействованы максимально возможные ресурсы техники и персонала служб благоустройства и коммунальных служб.
По словам временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко, к утру четверга, 14 декабря, были очищены до асфальта улицы 1, 2 и 3 категории. Движение общественного транспорта происходит без сбоев и задержек. За минувшие сутки на полигоны отправили порядка 3,2 тыс. тонн. А всего с начала сезона - более 35 тыс. тонн. Для обработки улиц, тротуаров и посадочных площадок противогололедными многокомпонентными материалами за сутки использовали 500 тонн таких реагентов. Муниципальное предприятие вывело на дороги около 400 единиц уборочной техники.
На особом контроле состоит уборка внутриквартальных и придомовых территорий, ответственность за которые несут УК, ЖСК, ТСЖ и администрации внутригородских районов. Только за минувшие сутки привели в порядок около 45% от общего числа. Основной упор - на работу дворников. В период усиленной расчистки утренняя смена стартует уже в 4 утра. Дворники мобилизованы во всех районах.
"Для нас принципиально важно, чтобы в 4 утра все дворники Октябрьского района вышли на работу и чтобы в 7 утра жители могли спокойно идти по своим делам. В 7 утра начинается рабочий день управляющих микрорайонов, перед ними стоит задача оценить ситуацию с уборкой снега около каждого дома. И если вдруг нет дворника, то управляющая компания должна сформировать мобильную бригаду и расчистить тротуары, подъездные пути, подходы к подъездам. В случае обильных снегопадов подходы к школам, к поликлиникам, внутриквартальные дороги мы чистим силами района. Нам важно, чтобы на своем месте каждый выполнял свою работу качественно", - отметила глава администрации Октябрьского внутригородского района Алла Волчкова.
По мнению Владимира Василенко, в организации уборки прилегающих и придомовых территорий большую роль должны играть управляющие микрорайонов.
"Это хорошее подспорье для работы на территории. Именно они должны организовывать на уборку хозяйствующие субъекты, работать в тесном взаимодействии с управляющими компаниями", - подчеркнул Владимир Василенко.
Всего по городу были задействованы более 2,1 тыс. дворников и почти 150 единиц техники управляющих компаний. Особое внимание уделялось отработке обращений горожан через социальные сети, в частности, аккаунты врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, мобильной приемной губернатора и администрации Самары в Twitter и Facebook. Так, например, прошедшей ночью по обращениям горожан были очищены дворы на ул. Ново-Садовой, 256, на ул. Советской Армии, 130 и вывезен снег с подъездов к школе №36 в Промышленном районе.
Владимир Василенко также призвал автомобилистов не парковать свои транспортные средства вдоль дорог, особенно в период снегопадов: это создает значительные трудности дорожным службам для качественной уборки проезжей части.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...