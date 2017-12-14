Абоненты тарифов "Включайся!" при покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 получат планшет в подарок от МегаФона

В преддверии Нового года МегаФон проводит для своих клиентов совместную акцию с компанией Samsung. При покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 в салонах связи или интернет-магазине МегаФона абоненты тарифного плана "Включайся!" получат в подарок планшет Samsung Galaxy Tab А 7.0.

Акция действует в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Стоимость смартфона Samsung Galaxy S7 edge в розничной сети "МегаФона" составляет 37 тыс. 990 рублей, а Samsung Galaxy Note 8 — 69 тыс. 990 рублей.

При покупке Galaxy S7 edge действуют специальные условия рассрочки на 18 месяцев. Устройство можно приобрести без первоначального взноса с ежемесячным платежом всего 2 100 рублей.

Таким образом, абоненты тарифной линейки "Включайся", кроме "Включайся! Открывай" и "Включайся! Пиши", без лишних переплат могут стать владельцем не только топового смартфона, но и отличного планшета, рыночная цена которого составляет 10 тыс. 990 рублей. Для участия в акции также необходимо подключить SIM-карту с тарифом "МегаФон-Онлайн" для использования мобильного Интернета на планшете.

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