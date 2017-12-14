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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты тарифов "Включайся!" при покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 получат планшет в подарок от МегаФона

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Нового года МегаФон проводит для своих клиентов совместную акцию с компанией Samsung. При покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 в салонах связи или интернет-магазине МегаФона абоненты тарифного плана "Включайся!" получат в подарок планшет Samsung Galaxy Tab А 7.0.

Акция действует в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Стоимость смартфона  Samsung Galaxy S7 edge в розничной сети "МегаФона" составляет 37 тыс. 990 рублей, а Samsung Galaxy Note 8 — 69 тыс. 990 рублей.

При покупке Galaxy S7 edge действуют специальные условия рассрочки на 18 месяцев. Устройство можно приобрести без первоначального взноса с ежемесячным платежом всего 2 100 рублей.

Таким образом, абоненты тарифной линейки "Включайся", кроме "Включайся! Открывай" и "Включайся! Пиши", без лишних переплат могут стать владельцем не только топового смартфона, но и отличного планшета, рыночная цена которого составляет 10 тыс. 990 рублей. Для участия в акции также необходимо подключить SIM-карту с тарифом "МегаФон-Онлайн" для использования мобильного Интернета на планшете.

Подробности здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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