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Общество

МЧС начинает проверку готовности Самары к празднованию Нового года

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года в Самаре произошло 788 пожаров, в которых погибли 23 человека и пострадали еще 40. В 2016 г. пожаров было на 14% больше (896), как и погибших (39 человек) с пострадавшими (51 человек).

Фото: Александра Будаева

"Чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, к примеру, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Мамыкин. - Больше всего пожаров регистрируется в Кировском и Промышленном районах, но это из-за того, что там просто проживает больше народу, чем в других районах, плюс там много торговых центров и других объектов торговли".

Группой риска представители надзорного ведомства считают социально незащищенных граждан и семьи, ведущие аморальный образ жизни. На прошлой неделе в Куйбышевском районе Самары сгорел дом, в котором проживали четыре семьи. В одной из квартир постоянно был пир горой, там и возник пожар. В итоге один человек погиб, а все жители дома остались без крова.

"С группой риска мы работаем совместно с органами соцзащиты населения, - уточнил Алексей Мамыкин. - Кроме того, активно проводим профилактическую работу - как с детьми, так и с родителями. В итоге, как видите, удалось снизить число пожаров в городе".

В преддверии новогодних праздников МЧС просит горожан быть особо внимательными: соблюдать дистанцию от электроприборов до мебели, не оставлять обогреватели без присмотра. Кроме того, при покупке елки надо заранее обдумать, куда ее поставить: еловые ветки должны быть как минимум в метре от отопительных приборов. Да и на светящихся гирляндах экономить не стоит: дешевый товар может не просто сломаться, но и стать причиной возгорания.

Для проверки, насколько ответственно власти подошли к организации праздников для горожан, МЧС начинает выездные проверки: на очереди около 200 объектов, где заявлено проведение массовых мероприятий, в том числе детские сады, дома культуры, клубы, плюс религиозные учреждения, где люди соберутся на Рождество.

Особое внимание уделят и торговле пиротехникой.

"В Самаре зарегистрировано 26 объектов торговли пиротехническими изделиями, - сообщил Алексей Мамыкин. - В основном это отдельно стоящие павильоны. Есть и точки в торговых центрах, по правилам, если в ТЦ более одного этажа, они должны располагаться не ниже второго этажа, чтобы на случай пожара люди успели спастись. Покупая изделия с лотков на остановке, вы рискуете не только своими, но и чужими жизнями: спросите сертификат на продукцию, но вряд ли он будет в наличии. Да и условия их хранения очевидно не соблюдены: такая продукция не должна находиться под открытым небом, под снегом и дождем".

В ближайшее время МЧС организует рейды по проверке точек торговли пиротехникой, в которых должны принять участие полицейские и представители городской администрации, чтобы не только факт нарушения правил пожарной безопасности в незаконных торговых точках был задокументирован, но и зафиксированы факты незаконной торговли и предпринимательской деятельности.

По данным МЧС, в последние годы в Самаре ЧП с пиротехникой не было. Зато в других регионах бывало, что во дворе запускали фейерверки, что-то шло не так и искры попадали на жилые строения, что становилось причиной пожаров.

Поэтому пожарные просят не только покупать лишь качественную пиротехнику, но и заранее читать инструкцию по применению, после чего тщательно соблюдать каждый ее пункт.

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