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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запустила новую рекламную кампанию с абонентами

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит итоги конкурса "Мои другие правила". Авторы шести фотографий с интересными историями стали новыми героями рекламной кампании Tele2.

Конкурс "Мои другие правила" стартовал в августе во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять в нем участие, клиенты Tele2 должны были выложить в одной из социальной сети свою фотографию с хештегами #моидругиеправила и #другиеправила. В подписи необходимо было коротко рассказать о "другом правиле", которому они следуют в своей жизни.

Финалистами стали шесть человек: Владислав Завгороднев из Томска, Владлена Скок из Брянска, Дарья Марусина из Обнинска, Вероника Квашнина, Неля Румянцева и Слава Панёвчик из Санкт-Петербурга. Tele2 пригласила победителей в Москву на профессиональную фотосессию известного fashion-фотографа Данилы Головкина. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы. Кроме того, все финалисты получили год бесплатной связи в подарок от Tele2.

Фотографии победителей конкурса "Мои другие правила" появились в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Материалы новой кампании с участием абонентов Tele2 также можно увидеть в салонах связи оператора и в социальных сетях. Видео со съемок доступно на официальном канале Tele2 на Youtube.

В начале августа 2017 года Tele2 запустила имиджевую кампанию, в которой сняла победителей предыдущего конкурса "Без звезд в рекламе". Тогда победителями стали 10 абонентов Tele2 из разных городов России. Tele2 гордится своими клиентами и делает их героями своих рекламных кампаний вместо привлечения популярных звезд. Оператор ценит в своих абонентах открытость и позитивное отношение к жизни, поддерживает их интересы и дает возможность почувствовать себя знаменитостью.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по интернет-коммуникациям – Татьяна Лихачева
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann

Креатив – Сергей Дианшин, Юрий Михайлов, Алексей Рыбалкин, Дарья Щеглова
Отдел ТВ-производства – Фатима Ахунова
Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анна Епишенкова
Стратегический отдел – Алена Голубева

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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