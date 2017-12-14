Самарец не смог доказать в суде, что убил знакомого, не выходя за пределы необходимой самообороны

Во вторник, 12 декабря, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор Кировского райсуда, вынесенный 34-летнему Владимиру Литовченко.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство приятеля. Осужденный, вопреки показаниям свидетелей, уверял, что совершил убийство, не превысив пределов необходимой обороны, так как оппонент напал на него и пытался задушить, а ему всего лишь попался под руку нож. В доказательство отсутствия злого умысла Литовченко заявил, что сам вызвал "скорую помощь" и полицию.

Однако суд учел, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В 2010 г. после застолья по случаю ноябрьских праздников он, будучи нетрезвым, по непонятной для него самого причине ударил ножом в грудь отчима, сидевшего с закрытыми глазами в кресле. По словам жертвы, пасынок замахнулся, чтобы ударить его еще раз, но мужчина успел отбить удар. А когда приехали врачи и стали оказывать помощь пострадавшему, Литовченко держал капельницу, а затем помогал донести раненого на носилках до машины.

Несмотря на повреждение сердечной сорочки, отчим выжил, а Литовченко приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

На том же судебном заседании присутствовали потерпевшая - сестра убитого, которая просила оставить приговор без изменения. Суд так и решил, и в ближайшее время мужчину этапируют в колонию особого режима.