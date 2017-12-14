Приволжское УГМС прогнозирует неблагоприятные погодные явления в Самарской области

По информации Приволжского УГМС, днем 14 декабря и ночью 15 декабря в Самарской области сохранится неустойчивая ветреная погода с образованием гололедно-изморозевых отложений. Это связано с выносом теплого и влажного воздуха с южных районов Украины.
Также в четверг, 14 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами слабая метель, слабый гололед. Температура воздуха составит -1… -6°C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Местами гололедица.
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СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.