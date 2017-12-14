Приволжское УГМС прогнозирует неблагоприятные погодные явления в Самарской области

По информации Приволжского УГМС, днем 14 декабря и ночью 15 декабря в Самарской области сохранится неустойчивая ветреная погода с образованием гололедно-изморозевых отложений. Это связано с выносом теплого и влажного воздуха с южных районов Украины.

Также в четверг, 14 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами слабая метель, слабый гололед. Температура воздуха составит -1… -6°C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Местами гололедица.