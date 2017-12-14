Студенты, ученые и артисты объединяют балет и IT-медицину

Проект "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" созданный Самарским государственным медицинским университетом и Самарским академическим театром оперы и балета, генерирует новые инновационные идеи в формате art&science.

Поле деятельности у команды "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" большое, потому что инновационные разработки СамГМУ ведет в областях виртуальной и дополненной реальности, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Это та среда, которая стимулирует на создание произведений искусства, отражающих технологии будущего.

Клип "Магия врачевания", созданный творческой командой, как и современная медицина, носит гибридный характер, включая в себя элементы классического балета и проведения операции с применением технологии дополненной реальности. Многие элементы клипа основаны на реальных событиях, потому что в съемках задействована система планирования и хирургической навигации "Автоплан", созданная учеными СамГМУ.

Хореографию танца "Магия врачевания" разработал Дмитрий Бахарев при творческой поддержке студентов СамГМУ. В массовых сценах были задействованы студенты Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной.

"В современном обществе наука и искусство взаимодействуют многогранно. Появляются новые проекты, которые дают возможность отразить быстро меняющийся мир, - говорит ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников. Мы расширяем взаимодействие с Самарским академическим театром оперы и балета (далее ГБУК "САТОБ"), в результате которого создаются новые музыкальные произведения и оригинальные хореографические постановки". "Самарский академический театр оперы и балета накопил опыт взаимодействия с образовательным сообществом, но не останавливается на достигнутом и ищет новые формы взаимодействия с молодежью", - отмечает генеральный директор ГБУК "САТОБ", заслуженный работник культуры России Наталья Глухова.

Отдел разработки и реализации новых проектов театра (руководитель Лариса Тарасова) и композитор проекта Владимир Резников используют в проекте современные арт-технологии для интеграции искусств и науки.

"Интеграция науки и искусства помогает нам развиваться, - говорит профессор Университета Чикаго (США) Слиман Бенсмайа. Мне нравится, как в проект включены разработки, которые ведет Самарский государственный медицинский университет". Проект произвел впечатление и на доктора университета ICREA-University of Barcelona Мелвина Слейтера. "Особенно мне понравились хореография и музыка. Очень важно, что студенты могут совмещать учебу и искусство, так как я понимаю, какая насыщенная и напряженная программа в медицинском вузе" - отмечает ученый.

Творческая команда проекта "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" уже создала клип "Кибербиологическая лаборатория", посвященный исследованию новых видов искусственных животных, показывающий рабочие будни лаборатории, исследующей моторные реакции киборгов, которых планируется создать через 20-30 лет. Согласно идеологии клипа, сборка новых видов животных и исследование их поведения может начаться в кибербиологической лаборатории на базе СамГМУ, которая в распределенном режиме будет взаимодействовать с лабораториями всего мира. Теме нейротехнологий посвящен клип "Лидер". Он символизирует установление связей между микро- и макромиром при помощи интеллектуальных сетей взаимодействия, основанных на космических технологиях.

В активе творческой команды - и клип "Танец огня". Хореографию танца поставила заслуженная артистка России Валентина Пономаренко, а исполнили танец ведущая солистка ГБУК "САТОБ" Анастасия Тетченко и учащиеся Детской центральной хореографической школы. По словам идеолога и композитора проекта Владимира Резникова, все клипы будут модернизироваться и включать в себя новые видеофрагменты технологий, которые разрабатывает и продвигает СамГМУ. Например, в ноябре состоялась презентация комплекса "Автоплан" с очками дополненной реальности собственной конструкции и системой трекинга на федеральной выставке "Россия, устремленная в будущее" в Москве, на открытии которой побывал президент России Владимир Путин. Главе государства представили роботизированный комплекс малоинвазивной хирургии "Ломоносов", представляющий собой робота-манипулятора, который находится возле операционного стола и по заданной оператором программе способен проводить хирургическое вмешательство. В создании комплекса участвовали три вуза: СамГМУ, МГМСУ и МГТУ "СТАНКИН". Система компьютерного планирования и контроля выполнения операций "Автоплан" постоянно совершенствуется, и новые видеофрагменты технологии будут интегрированы в клип "Магия врачевания".

По словам директора Института инновационного развития СамГМУ Александра Колсанова ученые вуза активно продвигают разработку на международный уровень. "В ноябре 2017 года успешно проведена ее апробация с участием профессора Артура Лихтенберга в клинике кардиохирургии университета им. Г.Гейне (г. Дюссельдорф, Германия), а в декабре прошла клиническая апробация АПК "Автоплан" с участием профессора Фредерика Фаризона в отделении травматологи и ортопедии клиник университета Жана Монэ (г. Сент-Этьен, Франция)", - говорит Колсанов.

"Главное направление развития культурного проекта "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" - это интерпретация высокотехнологичного мира через создание новых направлений искусства, говорящего на языке поколения NEXT", - убежден Владимир Резников.