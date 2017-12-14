Памятник Ил-2 обрел свой первоначальный вид

Цифры с датами начала и завершения Великой Отечественной войны, известный лозунг "Все для фронта. Все для Победы" и информационная табличка, рассказывающая о подвиге самарских авиастроителей, вернулись на площадку перед легендарным штурмовиком.
"Буквы и цифры нам пришлось очистить от нескольких слоев краски, и как выяснилось, они выполнены не из идентичных материалов, - говорят в ООО "Самаратрансстрой", чьи рабочие вчера вечером завершили реставрацию последних элементов мемориальной группы. - Видимо, в прежние годы надписи неоднократно ремонтировали, отдельные символы меняли. С латунной таблички мы тоже убрали краску, которую, судя по всему, использовали против вандалов".
Перед тем как все эти элементы вернутся на свое прежнее место, их покрыли бесцветным лаком. Таким образом, жители Самары могут вновь увидеть мемориал точно в том виде, каким он был в день своего открытия, в 1975 году.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...