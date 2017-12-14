16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш В Новокуйбышевске более 3,1 тыс. человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду Сергей Симак: "Версию о намыве песчаной косы под водозаборниками я не могу отбросить" Профессор Владимир Селезнев: "Маловероятно, что шуга на Волге образовалась из-за сбросов Жигулевской ГЭС"

ЖКХ и благоустройство Общество

Памятник Ил-2 обрел свой первоначальный вид

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 338
Версия для печати

Цифры с датами начала и завершения Великой Отечественной войны, известный лозунг "Все для фронта. Все для Победы" и информационная табличка, рассказывающая о подвиге самарских авиастроителей, вернулись на площадку перед легендарным штурмовиком.

Фото: Владимир Котмишев

"Буквы и цифры нам пришлось очистить от нескольких слоев краски, и как выяснилось, они выполнены не из идентичных материалов, - говорят в ООО "Самаратрансстрой", чьи рабочие вчера вечером завершили реставрацию последних элементов мемориальной группы. - Видимо, в прежние годы надписи неоднократно ремонтировали, отдельные символы меняли. С латунной таблички мы тоже убрали краску, которую, судя по всему, использовали против вандалов".

Перед тем как все эти элементы вернутся на свое прежнее место, их покрыли бесцветным лаком. Таким образом, жители Самары могут вновь увидеть мемориал точно в том виде, каким он был в день своего открытия, в 1975 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Юлия Быкова (Краснова) 07 декабря 2017 10:36 Виктор Часовских: "Оценка за уборку снега в Самаре пока - "неудовлетворительно"

Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

Анна Настоящая-Арутюнова 16 ноября 2017 19:26 Прокуратура нашла больше 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ региона

Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

Александр Шони 29 октября 2017 16:21 Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины на дорогах в Промышленном районе Самары

Да лаааадно? Быть того не может...

Фото на сайте

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31