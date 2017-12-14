Самарский филиал Россельхозбанка увеличил кредитование АПК области на 29%

Только в текущем году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции было направлено более 6,9 млрд рублей, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
На сезонные работы на 1 декабря 2017 Россельхозбанк выдал 5,5 млрд рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За время работы банка в Самарской области в экономику региона было направлено 85,4 млрд рублей.
По словам врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра сельского хозяйства Самарской области Алексея Попова, в этом году аграрии региона собрали самый большой урожай зерновых в новейшей истории Самарской области. В чистом весе собрано 2,7 млн тонн товарного зерна при средней урожайности 26 ц/га. Увеличению валового сбора зерна в регионе, а также росту урожайности в отдельных хозяйствах области способствовало качественное и своевременное проведение сезонных работ. Подойти во всеоружии к этому периоду аграриям помогла своевременная кредитная поддержка Россельхозбанка, доля которого на рынке кредитования сезонных полевых работ в регионе составила более 80%. В результате сельхозпредприятия региона были полностью обеспечены семенами и горюче-смазочными материалами, значительно обновлен парк техники. Необходимо отметить, что конструктивно выстроенная работа между региональными властями и Россельхозбанком способствует устойчивому развитию предприятий и организаций агропромышленного комплекса области, а значит, и продовольственной безопасности региона.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.