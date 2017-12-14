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Самарский филиал Россельхозбанка увеличил кредитование АПК области на 29%

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только в текущем году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции было направлено более 6,9 млрд рублей, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На сезонные работы на 1 декабря 2017 Россельхозбанк выдал 5,5 млрд рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За время работы банка в Самарской области в экономику региона было направлено 85,4 млрд рублей.

По словам врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра сельского хозяйства Самарской области Алексея Попова, в этом году аграрии региона собрали самый большой урожай зерновых в новейшей истории Самарской области. В чистом весе собрано 2,7 млн тонн товарного зерна при средней урожайности 26 ц/га. Увеличению валового сбора зерна в регионе, а также росту урожайности в отдельных хозяйствах области способствовало качественное и своевременное проведение сезонных работ. Подойти во всеоружии к этому периоду аграриям помогла своевременная кредитная поддержка Россельхозбанка, доля которого на рынке кредитования сезонных полевых работ в регионе составила более 80%. В результате сельхозпредприятия региона были полностью обеспечены семенами и горюче-смазочными материалами, значительно обновлен парк техники. Необходимо отметить, что конструктивно выстроенная работа между региональными властями и Россельхозбанком способствует устойчивому развитию предприятий и организаций агропромышленного комплекса области, а значит, и продовольственной безопасности региона.

Гид потребителя

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