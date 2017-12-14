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Общество

Платежом красен: инспекторы ДПС и приставы вместе останавливают машины

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Журналист Волга Ньюс услышал о том, что работники ГАИ и службы судебных приставов вместе ловят тех, кто не заплатил штрафы за нарушение ПДД, и отправился на это посмотреть.

Платежом красен: инспекторы ДПС и приставы вместе останавливают машины Платежом красен: инспекторы ДПС и приставы вместе останавливают машины
Фото: Юлия Рубцова

Половина десятого утра, ветер больно бьет снегом в лицо. Кто-то еще запоздало движется на работу, инспектор ДПС Геннадий Каширин с напарником - уже на посту на пересечении самарских улиц Льва Толстого и Ленинской. На дороге появляется Lada Priora, водитель пристегнут ремнем безопасности, сидит, держа спину ровно и вцепившись в руль обеими руками, смотрит прямо перед собой. Позже инспектор Каширин расскажет мне: вот именно так, стараясь не подавать никаких признаков нарушений, и едут мимо работников ГАИ почти все пьяные водители. Пока же инспектор тормозит автомобиль.

Из открытого окна доносится специфический аромат - тут и без алкотестера ясно, что водитель нетрезв. На соседнем сиденье - пассажир с открытой банкой пива в руке, похоже, только что отхлебывал.

"А причина остановки"? - недовольно и очень невнятно спрашивает водитель Руслан.

"По нашему новому регламенту, инспектор может остановить автомобиль не только за нарушение, но и просто для проверки документов", - пояснит мне тоже чуть позже Геннадий Каширин.

Руслана же пробивают по базам данных - в выведенной на экран планшета сотрудников ДПС табличке появляется красненький огонек. Оказывается, у Руслана есть не только неоплаченный долг 30 тыс. руб., но и решение суда о лишении водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Суд прошел только полгода назад, лишили водительских прав автомобилиста тогда на полтора года, и срок еще не истек. Молодой мужчина поясняет, что в этот раз вот выпивали в компании аж до 6 утра, а в 9 понадобилось ехать "по очень важным делам". Руслан и его друг решили ехать на машине мамы этого друга, которого женщина вписала в доверенность на машину, но он был еще более пьян, чем Руслан, поэтому сесть за руль не смог.

Медосвидетельствование водитель-нарушитель проходить отказался, машину матери его друга отправили на штрафстоянку. На транспортное средство будет наложен арест до конца разбирательства - такой вот подарок автовладелице на Новый год от сына и его приятеля! В отношении Руслана теперь возбудят уголовное дело по статье 264.1 "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь молодому мужчине грозит реальное лишение свободы.
Для дальнейшего разбирательства и оформления документов Руслана увозят в отдел полиции.
Мы же продолжаем тормозить автомобили и проверять, есть ли у водителей неоплаченные штрафы, правда, уже рядом с ЦУМ "Самара".

"Вообще по Самаре у нас на конец года 120 тыс. должников по штрафам за нарушение ПДД, - говорит судебный пристав Мушег Атоян. - Из них - около 15 тыс. злостных неплательщиков. Поэтому часто специально выходим на подобные рейды вместе с ГАИ. Например, смотрим, где живет и работает какой-то неплательщик с большой суммой долга, и ловим его на пути на работу. Марки и номера машин самых крупных должников я уже наизусть помню".

Кто-то говорит, что забыл оплатить штраф, кто-то не успел... А между тем, если не оплатить штраф от сотрудников ГАИ в течение двух месяцев - можно подпасть под суд. Тогда придется оплачивать и сумму штрафа, и еще один штраф - в двойном размере от первого. Кстати, и продать машину с неоплаченным штрафом все равно не получится, так что рано или поздно долги придется отдать.

"Если на банковском счете должника есть деньги, мы можем их списать в счет погашения, - говорит также Мушег Атоян. - Самый большой долг в 2017 г. по неоплаченным штрафам - у одного безработного, задолженность его - 80 тысяч. Но счетов у него нет".

Еще один встретившийся нам в этот день должник - пенсионер. Ему было выписано 20 штрафов в этом году, и все - за превышение скорости.

"Да вот не знаю я, как так получилось, - рассказывает пенсионер журналисту Волга Ньюс. - Ну езжу я по городу много, где-то что-то превысил. Восемь штрафов из этих 20 я уже оплатил. А остальные мне с камер видеонаблюдения выписаны, и по ним извещения не приходили. Заберу сегодня по этим 12 квитанции, оплачу".

Ответственность должника зависит от ряда обстоятельств и суммы, которую он задолжал. Если не выплатил более 30 тыс. руб. - не выпустят за границу. Кроме того, могут отправить и на обязательные работы или арестовать на 15 суток.

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